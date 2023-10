Britney Spears arremetió de lleno contra Justin Timberlake en su nuevo libro

Britney Spears es una de las artistas pop más conocidas de los últimos años, pero tuvo una vida muy difícil y llena de obstáculos en su intimidad. Su compleja relación con su papá la llevó varias veces a la Justicia y los fanáticos no dejaron de apoyarla durante todo el trayecto.

Ahora, a fines de octubre se prepara para romper el silencio definitivamente y compartir sus memorias en un libro que será aclamado por fans de todo el mundo, “The Woman In Me”.

Hace poco, Britney se comparó a sí misma con una mujer secuestrada y aseguró que su papá la obligó a ponerse un DIU, pese a que ella no quería: “Ahora mismo tengo un DIU en mi cuerpo que no me deja tener un bebé y mis tutores no me dejan ir al médico a quitármelo”.

La artista no se guardó nada. Foto: Instagram

El libro ahondará en los momentos más privados y personales de la vida de Spears, como lo fue su relación con el cantante Justin Timberlake.

Así fue la relación entre Britney Spears y Justin Timberlake

Fue a comienzos de los ‘90 cuando la princesa del pop y Justin empezaron a salir y se volvieron una de las parejas favoritas del mundo de la farándula. Poco a poco, ese vínculo se fue desgastando y todo terminó de la peor manera.

Gracias a unas recientes declaraciones de Chris Applebaum se supo que el integrante de NSYNC terminó su romance con la artista mediante un mensaje de texto. Ahora, en “The Woman In Me”, Britney finalmente narrará su versión de la historia.

“Sentí que vivía al borde de un precipicio. Si me defendiste cuando yo no podía defenderme a mí misma: desde el fondo de mi corazón, gracias”, dijo en el trailer de la publicación.

En el libro, Britney anticipa que Timberlake le fue infiel con otra mujer famosa, aunque aún no se sabe de quién se trata, mientras todavía estaban en pareja. Allegados a Justin afirman que el cantante está “nervioso” por la publicación y lo que podría llegar a decirse de él.