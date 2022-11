Brenda Asnicar poso frente al espejo con un total denim y le hizo un pedido a sus seguidores: “Escríbanme cosas lindas...”

Brenda Asnicar es parte de la tarde de muchos millenials con su interpretación en “Patito Feo” reencarnando el papel de “Antonella” la antagonista más recordada por miles de, hoy en día, adultos.

A lo largo de su carrera, formó parte de decenas de elencos como “Cumbia Ninja”, “Corazón valiente”, “Por amarte así”, “Los únicos”, entre otros. Desde los once años no deja de perfeccionarse en una de sus pasiones, la actuación.

Hoy en día supero el millón de seguidores en la red social de la lupita donde muestra su día a día y deslumbra con cada uno de sus looks. Esta vez, decidió volver a traer una tendencia que hace algunos años no se veía.

Brenda Asnicar cautivó con su look color plata y foquitos de accesorios

El total denim volvió a estar en boca de todos “¿Se usa el jean con jean?”, por supuesto que si y de esta manera lo demuestran las famosas, que cada día son más las que se suman a este look. “Escríbanme cosas lindas… a ver, yo veo quien gana”, escribió Brenda en su posteo.

Los excesos en la vida de Brenda Asnicar

La excesiva exposición desde tan joven le generó una paranoia que al día de hoy padece. Y es que no debe ser fácil lidiar con tanta fama desde temprana edad.

Se sumó a la tendencia del total denim Foto: instagram

“Me pasó en muchos momentos de mi carrera. Me ha pasado de estar con amiguitas nuevas que me decían ‘vamos este fin de semana y nos fumamos un porro’ y yo le decía que no fumaba porro. Yo en ese momento tenía 16 años”, recordó la actriz.

Y si bien no siempre supo con quién rodearse, hoy en día se muestra muy feliz frente a su millón de seguidores en las redes sociales.