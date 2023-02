Blazer de cuero, pantalón negro y zapatillas: la producción de fotos de Dua Lipa subida a una silla

Dua Lipa es una de las artistas más reconocidas y queridas actualmente en todo el mundo, y siempre está compartiendo sus looks más cancheros y osados con sus miles y miles de fanáticos.

Esta vez, la cantante pop aprovechó su cuenta de Instagram, en donde alcanza los 87,7 millones de seguidores, para mostrar los outfits de la nueva colección de Puma, marca que representa.

En el posteo, Dua Lipa se muestra subida a una silla de madera y vestida con ropas que combinan el negro y el blanco: un blazer de cuero negro, un pantalón negro arremangado en la parte de abajo, un peinado distendido y acomodado en un rodete, y por último las zapatilas blancas de la marca.

Dua Lipa posó con un look canchero y cautivó a sus fans. Foto: Instagram

“Lleva tu look al siguiente nivel” fueron las palabras que acompañaron a la publicación que llegó a superar el millón de likes.

Cómo se hizo famosa Dua Lipa

La artista inglesa comenzó su carrera a los 14 años, subiendo videos de sus covers de canciones a YouTube. Mientras trabajaba como mesera en un bar de Londres, se le ofreció un contrato para comenzar a grabar su propia música, pero recién en 2015 fue cuando firmó contrato definitivo con Warner Music Group para lanzar su primer disco.

Dua Lipa y su carrera al estrellato. Foto: Instagram

Canciones como New Love y Be the one alcanzaron rápidamente los primeros puestos en Europa. Luego, en 2017 lanzó su álbum epónimo, por el que ganó premios como el BRIT Award. Desde ese entonces, su carrera no paró de crecer.