La dieta infalible de Dua Lipa para mantener sus curvas

Además de ser una de las artistas más exitosas, Dua Lipa es reconocida gracias a la sensualidad que desborda en cada una de sus presentaciones sobre el escenario y en eventos a los que participa.

Su figura de curvas pronunciadas gracias a sus caderas y muslos bien marcados son uno de sus rasgos más destacados que pueden apreciarse a través de sus outfits al cuerpo, con transparencias o minifaldas. Para mantener su figura, la cantante británica cumple una extricta dieta.

Dua Lipa y un accesorio llamativo Foto: instagram

Además combina su alimentación con una buena dosis de ejercicios y entrenamiento de forma diaria. Entre sus disciplinas favoritas se destaca el yoga, y suele compartir con sus fanáticos en redes sociales algunas de sus rutinas y posturas.

Pero también se puede ver que a lo largo de las giras al rededor del mundo o incluso en celebraciones o reuniones con amigos, Dua Lipa no se priva de probar todo tipo de comidas y de darse algunos gustos de vez en cuando.

Cómo es la dieta de Dua Lipa

La artista de 27 confesó en una entrevita que suele practicar el ayuno intermitente. “No como después de las 6 de la tarde, ayuno. Siento que ha ayudado mucho a mi piel”, contó en Beauty Crew. De todas formas incorpora a sus comidas “mucha agua, vitaminas y Omega 3″.

“Cuando como tarde mi cuerpo realmente no funciona. Toma demasiado tiempo procesar la comida y mi cuerpo no se prepara para nada más”, explicó. Además aseguró que busca encontrar un equilibrio entre la comida saludable y platos poco frecuentes.

La moderna cocina de la casa de Dua Lipa en Londres. Foto: instagram

En ese sentido aseguró que le gustan los huevos o la fruta para los desayunos, después los plátanos y mantequilla de anacarados para entrenar. Mientras que el almuerzo consta de ensalada de pollo con verduras y salsa fría; a la cena se repiten verduras y pescado.

“Trato de mantenerme lo más saludable posible. Nunca he dejado de darme un gusto. Me encanta comer, pero trato de limitarlos a los días en que no estoy demasiado ocupada porque si como una dona generalmente me desmayo”, reveló.