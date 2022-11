Así es como Emilia Mernes se hace los ojos foxy sin cirugía y sin dolor

Emilia Mernes se roba la mirada de todos sus fanáticos -aunque también de aquellos que no lo son- no solo por su maravillosa voz y su espléndida actuación sobre el escenario, o por los looks que utiliza en cada concierto, sino también por los detalles que marcan su estilo y su personalidad como las piedritas que aplica debajo de sus ojos.

Emilia Mernes desde Instagram. Foto: XOXO

Sin embargo, en esta ocasión, lo que puso a la artista en el centro del ojo público fue algo distinto: a través de su cuenta de Instagram mostró como logra el efecto ‘foxy’ que tanto se utiliza en la actualidad, sin necesidad de pasar por ninguna cirugía estética.

Emilia Mernes conquistó con su foxy eyes. Foto: XOXO

El procedimiento se alcanza con un trabajo de sombras que resaltan la mirada y hacen mas delicado el párpado, el aplique de pestañas que van de menor a mayor extensión -de forma que las últimas sean las más largas- y tensores que estiran los ojos.

Emilia Mernes con los tirantes para el foxy eyes. Foto: XOXO

Cómo lleva Emilia Mernes la convivencia con Duki

La cantante confesó durante la entrevista con Nicolas Occhiato en el festival America Rockstar que la convivencia con el rapero no es todo color de rosa sino que, en algunas ocasiones, suele ser conflictivo.

Duki y Emilia Mernes antes de "Como Si No Importara" Foto: Web

“En septiembre, me tenía que despertar temprano para el Movistar Arena, y él es bastante ruidoso y es un poquito torpe. Es muy noctámbulo, vive de noche. Va y abre el cajón, cierra el cajón. Bueno, a eso ya me adapté. Pero juega al Valorant a las tres de la mañana y grita, porque se enoja. Entonces, le dije ‘mi amor, viste... como que...no da’. Está tan metido en el juego que se olvida que uno tiene que madrugar”, comentó.