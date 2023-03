Aliado fashion: el ítem trendy que se repite en los looks de la China Suárez.

Si alguien sabe de moda y tendencias esa es la China Suárez, una fashionista por naturaleza. Por eso en el día de su cumpleaños 31, un repaso por el ítem más trendy de su guardarropas y las diferentes combinaciones de sus looks.

EL ÍTEM ESTRELLA EN LOS LOOKS DE LA CHINA SUÁREZ

Es su auténtico caballito de batalla, esa prenda que al día de hoy no puede faltarle en ningún look, sobre todo de día. Se trata de la clásica gorra, un accesorio clave en los total look de Eugenia Suárez.

China Suárez y su look con gorra total black. Foto: instagram/sangrejaponesa

De diferentes colores, esta pieza se ha vuelto indispensable en las elecciones de China Suárez, aunque suele elegir el color negro como básico para combinar diferentes outfits.

La cantante luce el ítem más trendy para combinar sus looks. Foto: Instagram/sangrejaponesa

LA GORRA NEGRA ES UN MUST EN EL CLOSET DE LA CHINA SUÁREZ

Ya desde su reciente viaje a Nueva York, la China dejó asentado su amor por las gorras negras. Este ítem fue uno de los más repetidos por la actriz durante su paseo por la Gran Manzana.

La China anticipó la moda de los chalecos puffer en el invierno neoyorkino. Foto: Instagram

La combinación de esta gorra color negro fue con chaleco puffer verde, otro color que es un gran aliado de la actriz. Con o sin lentes, la gorra es un elemento fundamental para crear un look casual y canchero que la China sabe amortizar y muy bien.

La China con gorra negra y chaleco verde en la Gran Manzana. Foto: Instagram

EL TOTAL BLACK Y DORADO DE LA CHINA SUÁREZ

En una de sus más recientes publicaciones, la China volvió a posar con una gorra negra con el detalle de letras doradas. Esta pieza completó su look total black y dorado, ya que no faltaron sus cadenas cortas gold.

El look total black y gold de la actriz y cantante. Foto: Instagram

Amante del “menos es más”, la popular actriz y cantante se ha vuelto una adepta absoluta al color negro aunque últimamente el verde (también tiene gorras en este tono) y el dorado se acercan al podio entre sus elegidos.