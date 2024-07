Emilia Attias es una de las actrices más reconocidas de Argentina. Desprende sensualidad a cada paso que da y no conoce de límites. Tras su separación del Turco Naim decidió tomarse unos días de descanso y viajó a la Patagonia argentina, más específicamente a Villa La Angostura.

La actriz combina a la perfección diferentes prendas para crear sus propios outfits. Su estilo no conoce de límites. Es una verdadera referente fashionista. Las marcas más importantes de la industria de la moda la buscan para que sea la cara visible de sus campañas. Es una verdadera it girl. En esta ocasión, desde la Patagonia brilló con los looks que eligió para disfrutar de la nieve, pero hubo uno en particular que se llevó la mirada de todos.

La actriz enamora con su estilo jugado y sensual, en esta ocasión no fue la excepción. Dio cátedra de sensualidad y enamoró a todos con un conjunto en color rojo infartante. Mostró mucha piel y se robó los suspiros de todos.

Emilia Attias posó con un impactante look en color rojo pasión. Un conjunto que enamoró a todos. La parte superior, un top ultra escotado con breteles. La parte inferior, una bombacha estilo culotte ultra sexy.

A puro fuego: Emilia Attias lució un conjunto en color rojo y subió la temperatura en Villa La Angostura Foto: instagram

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos. Para los labios eligió mucho brillo. Sus fans alucinaron con el espectacular look y los halagos no se hicieron esperar.

Emilia Attias cautivó en la nieve de la Patagonia con un fantástico top ultra escotado

La actriz tiene su sello único y transmite su impronta en cada look que elige. Su carisma no entiende de límites. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público con su talento y audacia.

Emilia Attias encandiló miradas con un conjunto sexy y trendy. Un top y un culotte en color rojo infartante. La actriz se ganó todas las miradas con el outfit explosivo y no pasó desapercibida.