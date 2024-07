Graciela Alfano es un icono de la Argentina. Actriz, modelo y exvedette. En su Instagram causa sensación con videos e imágenes subidos de tono. Allí muestra mucha piel y enciende pasiones con su estilo.

A los 71 años, Graciela Alfano brilló con un impactante baile ultra sensual: “Nada puede ser un impedimento para disfrutar el estar vivos” Foto: instagram

La rubia no pierde oportunidad para compartir reflexiones profundas con sus fans, para inspirarlos a vivir con felicidad el presente. En esta oportunidad, revolucionó Instagram con un look infartante y lo acompañó de una reflexión: “Comparto esta Noche de luna en el mar que me pone romántica y me hace soñar. A ustedes ¿les pasa lo mismo? ¿Con quién les gustaría pasar una noche de luna?”

Graciela Alfano lució una micro bikini dorada ultra chic: "Vivir enamorada" Foto: instagram

Graciela Alfano conquistó corazones posando con un espectacular outfit total black mega ajustado y con transparencias. La actriz mostró mucha piel y resaltó su increíble figura.

A los 71 años, Graciela Alfano lució un vestido ultra ajustado con transparencias y causó furor

La actriz posó con un vestido que cosechó suspiros. Una prenda en color negro con transparencias y brillos permitiendo observar la ropa interior que llevaba un corpiño mega escotado y una bombacha colaless cavada.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio, con algunas ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude con brillo.

Graciela Alfano conquistó corazones con un vestido total black que dejó sin palabras a sus fans

La actriz jamás pasa desapercibida. Marca tendencia a cada paso que da y ninguna novedad del mundo de la moda se le escapa. Su estilo audaz y osado se lleva todos los aplausos y miradas.

Desde un yate, Graciela Alfano encendió Instagram con un vestido con transparencias y brillos increíble. Lució su espectacular figura y cosechó pasiones con el audaz outfit.