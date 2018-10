Se llama María Concepción Zacarías, vive en el estado de Colima, en México, y asegura que todas las noches un supuesto duende bajaba de un árbol para hacerle el amor.

La mujer narró su experiencia y dijo que al principio desconocía que se trataba de un “duende”. Contó que al principio creyó que era su esposo, que no dormía en la misma habitación, ya que no le resultaba descabellado que entrara por las noches a su habitación para tener relaciones.

Cuando la mujer le preguntó a su esposo, éste le dijo que estaba loca y aseguró no tener idea de lo que estaba pasando. Hasta sus hijas la acusaban de estar mintiendo. Pero ella estaba muy convencida y les deseó a las niñas que tuvieran su misma experiencia.

¿Cómo se dio cuenta de que era un duende? Tiempo después el marido de la señora contó que vio a uno de estos “monitos” de un árbol y que allí le creyó.

“Sí existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentía ‘lo mojado’. La verdad es que sí existen las cosas”, explicó.

Lejos de temerle, María recomienda su experiencia. “En cualquier otro momento me da una visitada y yo le doy”, aseguró.

Pero no todo fue positivo, en una entrevista para un medio local, la mujer afirmó que además de hacerla gozar, los duendes le hacían “maldades”, ya que le arrojaban cosas y la lastimaban.

Su testimonio es desopilante:

El video en el que cuenta su testimonio se volvió viral al instante y recibió todo tipo de comentarios de los usuarios. Algunos se burlaban de ella alegando que sus hijas eran fruto de sus relaciones íntimas con duendes, y ella respondió que, de ser así, se sentiría orgullosa.

Incluso, dijo que espera que el duende vuelva a visitarla, ya que ahora se mudó y lo extraña por las noches.