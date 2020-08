Taj Mahal

Deborah Eisenberg, Chai Editora

Aunque para el universo lector argentino Deborah Eisenberg (Chicago, 1945) es una completa desconocida, los cuentos de esta autora despiertan pasiones y representan una parte trascendente de la narrativa actual de su país.

Taj Mahal es su último libro y acaba de ser publicado en la Argentina (con traducción de Federico Falco) por Chai, una editorial independiente de Córdoba que divulga a autores desconocidos en castellano y promete traer su obra completa. Estos seis cuentos despliegan toda su belleza cuando entramos en sintonía con la zozobra de los personajes, sus mundos dialécticos y sus voces irónicas y melancólicas.

De estos relatos me gustó especialmente “Tachar y seguir”, publicado originalmente en el prestigioso magazine The New York Review of Books: sus páginas nos sumergen en el pensamiento de una mujer adulta que repasa su infancia al lado de una madre despreciativa, imposible, y tres tías que salieron adelante pese a haber perdido a sus mayores y el camino a su pasado en Auschwitz.

En esta sintonía

Amores escritos

La escritora Lorrie Moore es una fan confesa de Eisenberg y algo de ese idilio se trasluce en sus propios cuentos, también plagados de personajes entrañables y lúcidos aún frente a sus fragilidades. Un hermoso libro de Moore para descubrir esta sintonía literaria es Gracias por la compañía.

Déjalos que hablen

En estos días se estrenó en EE.UU., por HBO, la comedia Let Them Talk, con Meryl Streep como protagonista, dirección de Soderbergh y guión de Deborah Eisenberg: cuenta la historia de una escritora famosa que emprende un viaje con amigas para sanar viejas heridas. Ojalá pronto llegue a nuestro streaming.