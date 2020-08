NORTE

Citrus paseandero

En estos días ya podemos planear el trasplante de nuestros citrus. En caso de tener que hacerlo, elegí un día soleado, sin nubes y con poco riesgo de heladas también para las jornadas siguientes, de manera que la planta sufra lo menos posible.

CENTRO

La huerta se despereza

Apenas asomen los días más templados, estarán dadas las condiciones para armar los canteros y sembrar la lechuga, zanahoria, acelga, rabanitos, remolacha y rúculas que saborearemos en primavera.

PATAGONIA

Prohibido podar

¡No te tientes con la poda! Aquello que tal vez escuchaste de podar los meses sin “R” no vale para la Patagonia. Para esta región del país conviene esperar al menos unos veinte días más, hasta que el riesgo de heladas disminuya. Haceme caso, tus plantas te lo agradecerán.

CARTAS DE LA SEMANA

Fernando González, de Mendoza, envía fotografías de un naranjo de más de cuarenta años, al que hace un tiempo se le ha empezado a salir la corteza del tronco, una situación que va en aumento. Ante el temor de que el árbol se seque, Fernando consultó al INTA, pero dice que no supieron darle una explicación.

-Fernando, lamentablemente tu naranjo tiene una enfermedad sin cura que se denomina “Citrus psorosis virus”. Por su similitud con la psoriasis, lleva a que se descascare la corteza y con el tiempo la planta muera. Es una virosis común en este tipo de naranjos que no han sido injertados y aún no existe cura para ella.

Florencia Nardon envía fotos de una planta silvestre y rastrera que apareció en el patio de sus padres y consulta cómo se llama.

-Florencia, se trata de una Vinca minor, una especie originaria de Europa pero muy difundida en el Centro y Norte de nuestro país. Es una planta que crece sana con medio día de sol y con riegos moderados cubre muy bien el suelo donde habita.

Juan Manuel Moreno, de Santiago del Estero, envía la imagen de una inflorescencia que le dio su abuela y desea conocer el nombre de la planta.

-Juan Manuel, se trata de una especie llamada popularmente “Limpia tubos” o “Limpia mamaderas”, por sus inflorescencias similares a cepillos. Su nombre científico es Callistemon imperialis, pero pedila en el vivero como “limpia tubos”.

Clara, de Mendoza, tiene un cerco de Crataegus crecido, pero varias de las plantas se han secado al quedar sus raíces expuestas por culpa de los perros que hacen pozos para pasar al otro lado. Consulta qué planta podría poner allí que los perros no puedan romper.

-Clara, no existe ninguna planta que los ahuyente o los frene con su aroma. Sugiero comprar alambrado de cerco y colocarlo en la base de las plantas: las uñas de los perros no podrán romperlo y con el tiempo quedará cubierto con tierra y no se notará.

Mariel Urquiza, de Rosario, tiene una planta de quinotos dese hace tres años. El año pasado dio muchos frutos, pero ahora pocos, que se caen; y además tiene las hojas arrugadas, que se enrulan y exhiben una especie de hollín negro.

-Mariel, es normal que los quinotos den mucha fruta un año y al siguiente poca. Esto se regula procediendo a la poda cuando está en su año prolífico; así disminuís la carga y al año siguiente, sin poda, fructifica mejor. En cuanto al enrulado de la hoja, se debe a la “dibujante de la hoja del citrus”, una mariposita que en su estadio larvario hace un túnel que debilita de un lado la hoja. Esta mariposa se siente atraída por el color amarillo: colgá cualquier plástico amarillo embebido en aceite de cocina entre sus ramas y morirán pegadas. También sugiero cambiarlo a un lugar con más sol porque donde está se seguirán reproduciendo más plagas.