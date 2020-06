En el mes del Orgullo, que se celebra en varios países del mundo en junio, Netflix elaboró una serie de recomendaciones de contenidos disponibles para sus suscriptores, con el objetivo de visibilizar la temática y aprender sobre ella.

Estas producciones están vigentes todo el año en la plataforma, y como en la Argentina el mes del Orgullo se conmemora en noviembre, es una excusa para adelantarnos y disfrutar de estas historias inclusivas. Entre las sugerencias, hay títulos aclamados por la crítica, dirigidos por directores LGBTQ y con tramas LGBTQ para toda la familia.

De esta manera, la compañía de entretenimiento apuesta por ficciones e historias reales con un marcado carácter reivindicativo y gay friendly en una categoría donde explica: “Amor es amor. Drama es drama. Comedia es comedia. Celebra la diversidad con estos inspiradores relatos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer”.

La Guía del Orgullo de Netflix fue seleccionada por GLAAD, la organización sin fines de lucro LGBTQ fundada hace 35 años para impulsar el diálogo hacia la aceptación de las personas LGBTQ en los medios de comunicación. Incluye series, documentales y películas.

“Circus of Books”, “Muertos para mí”, “Dear White People”, “Disclosure”, “Si supieras”, “Hannah Gadsby: Douglas”, “Hannah Gadsby: Nanette”, “Kipo y la era de los magnimales”, “Luz de luna”, “Yo nunca”, “Orange Is the New Black”, “Pose”, “La vida moderna de Rocko: Cambio de chip”, “Sense8”, “Sex Education”, “She-Ra y las princesas del poder”, “Special”, “Supergirl/Black Lightning/DC’s Legends of Tomorrow” y “Historias de San Francisco” integran la cuidadosa selección.