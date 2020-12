Cuando Jessica “Osito” Gómez entró a “Gran Hermano” en 2007, tenía apenas 21 años. Se trataba de la cuarta edición del reality show en la Argentina y en aquel entonces era uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Tras su participación en el reality, Gómez se dedicó a la actuación. “Hice muchas cosas. Teatro, infantiles en canales de cable. Lo hice porque me gustaba. Todos me decían que yo daba a ‘aniñada’ y eso podía llegar a funcionar. No sé si realmente era lo que me apasionaba. Me encanta la comedia”, señaló.

Sin embargo, en una entrevista que le hicieron a la exparticipante, expresó que ella “no sabía lo que era estar en la televisión”, pero quería firmar autógrafos y sacarse fotos. “Eso me motivó a anotarme”, comentó.

Jesica se hace llamar "Osito".

Y así fue. Actualmente, en las redes sociales, “Osito” publica sensuales fotografías y tiene una gran cantidad de seguidores. La ex “Gran Hermano” compartió en esta ocasión una imagen que roza la censura, pero que no solo sorprendió a todos sus followers y les dejó un mensaje.

La morocha se fotografió de forma llamativa, en ropa interior negra y unas botas de cuero del mismo color. Y reflexionó: “Sentite sexy cuando tengas ganas. Sin reprimir y sin la mirada del ojo ajeno. Libre siempre”.

La morocha se fotografió muy sensual para dar un mensaje de aceptación.

La publicación recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores, tales como: “Sos hermosa y siempre me encantaste”, “Quería que ganaras el certamen, por lo menos estás bien y feliz”, “Te banqué siempre”, “Toda la razón” y “100% de acuerdo. No importa quién seas, sentite sexy”.

Esta no fue la única vez que la modelo se expresó en este sentido. “La mujer madura es atractiva porque aprendió a conocerse a quererse a mimarse, aprendió a gustarse a sí misma, no necesita aprobación. La mujer madura es una MUJER VIVIDA”, reflexionó en otra ocasión.

Jesica "Osito" Gómez, ex Gran Hermano, tiene más de 20 mil seguidores en sus redes sociales. (Foto: mauriciocabreraph)

Cuando estuvo en Gran Hermano, la joven fue una de las estrellas del programa. “El beso del osito, como me gusta se me hace agua la boca”, decía una de las canciones relacionadas a ella, que se volvió un “hit”: fue uno de los temas más escuchados en el año 2007. Ahora “Osito” también disfruta de la música, pero esta vez desde Tik Tok, donde realiza diferentes desafíos que después también comparte en su cuenta de Instagram.