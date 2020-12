Pasaron 36 años del estreno de la reconocida película “Flashdance”. Jennifer Beals, quien a sus 19 años le dio vida a la protagonista del film, decidió abandonar su carrera para estudiar literatura en la Universidad de Yale.

“Alex Owen” fue el papel que interpretó se trató de una joven de 18 años que de día trabajaba en un metalúrgica y de noche bailaba, que era su mayor pasión, y su ilusión era entrar a la prestigiosa Escuela de Arte de la ciudad de Pittsburgh.

Cómo es hoy la vida de Jennifer Beals, la protagonista de Flashdance

En el momento de su estreno y durante años, “Flashdance”, fue un total éxito en el mundo del cine, que arrasó con las taquillas y hasta se llevó galardones como los Oscars, Globos de Oro, Grammy, entre otros.

No obstante, luego de el éxito, la actriz continuó su carrera en el mundo de la televisión y participó en Vampire’s Kiss junto a Nicolas Cage, y en Devil in a Blue Dress con Denzel Washington. También protagonizó programas como Malibu Road 2000, The L Word y The Chicago Code y Swamp Thing.

Hoy en día, la joven que ya no continúa en cine, está casada con Ken Dixon y juntos tienen una hija. En cuanto a su vida, la ex protagonista de “Flashdance” practica el budismo y es aficionada de la fotografía.

Jennifer Beals en la actualidad. (Foto: Web)