Los signos del zodiaco suelen describir actitudes y cualidades de las personas nacidas en ciertas fechas. Por ejemplo, hay signos que son más generosos, otros obsesivos o viajeros. El momento de su nacimiento también influye en sus relaciones sentimentales y hay un signo en particular para el cual enamorarse es muy difícil.

Acuario es el signo del zodiaco que es considerado como el más difícil de enamorar. No significa que no quiera ser amado, sino que se aferra mucho a su independencia.

Su personalidad fuerte y decidida y su inteligencia los convierten en personas complejas. Siempre pone sobre la mesa sus condiciones y no acepta nada que vaya en contra de ellas, lo que muchas veces resulta en que no comprendan que una relación de pareja es un constante trabajo.

Este signo no quiere complicaciones, es lógico y va al grano. Por eso, entiende que su tiempo es muy valioso y no lo quiere perder si la otra persona no le demuestra que la relación va en serio.