Hoy son conocidas en toda la Argentina, sus cuentas de Instagram superan mil millones de seguidores y sus vidas profesionales son prósperas. Pero, ¿de dónde salieron estas jóvenes que en pocos meses terminaron copando las pantallas de todos los canales de televisión?

Florencia Vigna, Sol Pérez y Micaela Viciconte coincidieron en el casting para ingresar a Combate (El Nueve) y, afortunadamente, las tres fueron seleccionadas para el reality.

La más popular entre ellos fue Vigna, quien, además de sacar tres veces campeón al equipo rojo, supo permanecer en los medios consagrándose bicampeona del Bailando por un Sueño, protagonizando personajes en distintas ficciones, conduciendo programas y haciendo campañas como modelo. Actualmente, triunfa en “La Academia” de Showmatch (ElTrece).

El paso de Viciconte por el certamen estuvo más vinculado a peleas con sus compañeros de programa que a su desempeño. La actual pareja de Fabián Cubero abandonó el certamen después de una pelea que tuvo ella y su pareja de aquel momento, el Pitu Blázquez, con la producción. Pero el historial de peleas de la guardavidas del grupo continuó.

Lejos del reality, Mica protagonizó “Bañeros 5”, participó del Bailando por un Sueño (El Trece) y se fue panelista de varios programas de interés general.

Por su parte, Sol Pérez también brilló en el equipo rojo pero, años más tarde, terminó denunciando que fue acosada por Cristian U. “Yo ya conté que en Combate sufrí acoso y él salió a hacerse cargo de la acusación”, había asegurado la panelista y conductora.

La “Sobri de Pérez” se desempeñó luego como la “Chica del clima” llegó a Bailando por un Sueño (El Trece), y actualmente compite en “Masterchef Celebrity 2″ (Telefé), aunque nunca abandona sus redes sociales ni sus videos desde el gimnasio.

Las jóvenes se vuelven tendencia seguido por sus posteos, que dan mucho que hablar. Sin embargo, existe un video previo a su salto a la fama: se puede ver a las tres famosas presentándose ante las cámaras durante el casting para ingresar al reality “Combate”. ​

La primera que se puede ver en pantalla es Flor Vigna, con el número 807. La joven, que en ese momento tenía 19 años, se presentó como “actriz y bailarina”. “No tengo novio. No es que soy egocéntrica, pero me gusta estar ocupada en mí y en mis cosas. Sí uno tiene chonguitos y esas cosas, pero no tengo novio”, contaba la actual participante del Súper Bailando.

En el caso de Mica Viciconte, quien portaba el número 117, contó que era "guardavidas y profesora de natación". "En la playa es muy complicado entrar, hay mucho machismo", contó en aquel momento para aclarar por qué trabajaba en piletas.

La última en pasar fue, Sol Pérez quien se describía como un a fanática del deporte y “estudiante de derecho” en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Vengo al gimnasio desde que tengo 14 años y empecé desde los 5 gimnasia artística. Me encanta hacer deporte, pase por todos hasta que encontré patín, que es mi pasión”, detalló la rubia que en ese momento tenía 20 años.