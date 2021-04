A partir del abrupto incremento de casos nuevos de coronavirus en los últimos días, la Municipalidad de Rosario llamó a priorizar las actividades al aire libre y asegurar la ventilación. El intendente Pablo Javkin dijo que esto es “decisivo” para evitar nuevas restricciones sanitarias.

“Hoy no estamos en casa y queremos defender esa situación que nos permite sostener la actividad económica, las clases de los chicos, el deporte y otras actividades recreativas”, señaló el ex diputado nacional. A la hora de comparar el escenario actual con el de 2020, anticipó que: “Nada va a ser igual al año pasado. Lo que sí es igual es que esto sigue dependiendo de lo que hagamos”.

El dirigente del Frente Progresista recordó que el virus “se propaga más fácilmente” cuando no hay ventilación. “Si cerramos las puertas o las ventanas, sea en un gimnasio o un auto o nuestros domicilios, la posibilidad de contagio es más grande”, enfatizó.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Municipal de Distrito Sudoeste, el secretario de Salud, Leonardo Caruana, admitió que el aumento de casos todavía no se refleja en el nivel de ocupación de camas. Sin embargo, advirtió: “Que no incida en el sistema sanitario no nos tiene que hacer bajar los brazos en relación a la preocupación”.

Por otro lado, Javkin anunció que ya prevén medidas para garantizar la circulación de aire en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). Puntualmente enviaron un pedido a las empresa para implementar un mecanismo que trabe ventanillas en los colectivos y “no deje en manos del chofer la decisión”.

“Todo lo que hemos incorporado es fundamental hacerlo valer ahora. Hay que ponerlo a la luz”, concluyó el intendente a la hora de reiterar la necesidad del uso correcto del barbijo, entre otras medidas para prevenir la propagación del COVID-19.