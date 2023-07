Una fundación rosarina inició una colecta de juguetes para el Día del Niño: cómo colaborar

El próximo domingo 20 de agosto se celebrará el Día del Niño, una jornada en la que se conmemora a las infancias de distintas maneras. Para que nadie se quede sin festejar, una ONG rosarina comenzó una colecta de juguetes para obsequiar a chicos carenciados de Roldán y sumó la recepción de alimentos no perecederos para colaborar con la fecha y con comedores barriales.

Se trata de la Fundación No me Olvides, que se emplaza en Iriondo al 1355. La organización hace la colecta cada año y este 2023 no es la excepción. Preparándose para los festejos del Día del Niño que se llevarán a cabo el lunes 21 de agosto en el barrio Villa Flores de Roldán, solicitan a la comunidad en general una colaboración alimentaria o de juguetes.

“Recibimos principalmente juguetes. Nuevos sería lo ideal, o usados en buen estado”, recalcó Gabriel Grecco, uno de los responsables de la movida. También convocó a donar “chocolatada, leche, azúcar, galletitas, alfajores, turrones y todo lo que se pueda utilizar en este día festivo” y aclaró que, si sobra mercadería, será derivada a algunos de los 15 comedores a los que asisten durante el año, desde hace cuatro. Además, comentó que se pueden hacer donaciones del tipo económicas a la Fundación bajo el alias Fundacionnomeolvides.

¿Dónde se pueden llevar las donaciones?

Las entregas se pueden hacer en la sede de Iriondo 1355 los miércoles de 17 a 19, o bien en el local de ropa deportiva ubicado en calle San Luis 1966, de lunes a viernes entre las 9 y las 17 horas, precisó Gabriel. El teléfono de contacto es el 3416844442.

Respecto al evento que se realizará en Roldán, el referente de la ONG explicó: “Vamos a hacer el evento en Roldán porque hay muchos chicos y hay una necesidad importante. Con gusto lo vamos a hacer allá, con peloteros, payasos y regalos”. La jornada está pensada para chicos y chicas de entre 1 y 13 años y habrá actividades de todo tipo.