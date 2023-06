Un nene de 4 años se interpuso entre su mamá y dos motochorros y frustró un robo en Rosario

Un nene de 4 años vio cómo estaban robándole a su mamá y se interpuso entre los motochorros y la mujer, logrando frustrar un violento robo en la zona oeste de Rosario el jueves por la tarde. El pequeño héroe quedó lastimado por forcejear con los delincuentes y su mamá se mostró preocupada por la situación del barrio.

El suceso tuvo lugar en Viamonte al 5200 en horas de la tarde y a plena luz del día; y quedó registrado por cámaras de seguridad que los vecinos instalaron en sus viviendas para desalentar los continuos robos en el barrio.

En las imágenes, se ve cómo los hombres, que se movilizaban en moto, se suben a la vereda e interceptan a la joven y su hijo cuando salían del domicilio ubicado entre Camilo Aldao y Matienzo.

Entendiendo que se trataba de una situación violenta hacia su mamá, el nene de tan sólo cuatro años se interpuso entre ella y los delincuentes logrando frustrar la maniobra delictiva. Los motochorros finalmente desistieron y huyeron velozmente.

¿Cómo está el nene que logró salvar a su mamá de un robo en rosario?

El chiquito quedó con algunas lesiones en sus muñecas, debido al forcejeo con el hombre, que lo superaba en fuerza y tamaño. No obstante, está fuera de peligro, aunque la mamá expresó su malestar por el estresante momento que tuvo que vivir a su corta edad: “Ya no se puede salir, me preocupa lo que tuvo que atravesar mi hijo”, lamentó en diálogo con Telenoche.