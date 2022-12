Tras despidos masivos, la empresa de transporte Serodino reduce frecuencias y hay rumores de cierre

La empresa de transporte interurbano Serodino atraviesa un conflicto que mantiene preocupados a los santafesinos de las localidades circundantes del cordón industrial próximo a Rosario. Es que tras el despido de la mayoría de su plantilla de choferes, la firma no se presentó a la audiencia acordada por el ministerio de Trabajo provincial ni reincorporó a los cesanteados.

Por tal motivo, el ministerio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Cámara Empresarial del Transporte acuerdan en considerar el cierre de la firma como un hecho, lo que haría peligrar la conectividad entre varias localidades de la región.

Este jueves la empresa lanzó sólo algunas unidades, ya que la falta de choferes es notoria tras el despido de 13 de los 20 trabajadores que estaban anotados en la plantilla.

cómo empezó el conflicto en la empresa de transporte interurbano Serodino

Los empleados y ex trabajadores de Serodino explican que el conflicto tiene sus bases en la falta de sindicalización en la UTA, algo que se considera indispensable para desempeñarse en el rubro el transporte de pasajeros. Debido a esto, los choferes no podían ni siquiera adherirse a los paros decretados por el gremio ni discutir paritarias.

Fue gracias a un rumor de venta y vaciamiento de la empresa que los transportistas decidieron agremiarse en la UTA, lo que desencadenó una serie de despidos en la empresa. Las reacciones no tardaron en llegar y los trabajadores realizaron una medida de fuerza que concluyó con una conciliación obligatoria decretada por la provincia. No obstante, la firma no reincorporó a los cesanteados y decidió poner 5 servicios en la calle para los días que restan de la semana, convocando al personal que sigue en plantilla.

Si bien la empresa no ha hecho una comunicación formal de su situación, desde el ministerio ya consideran un hecho que cierre y trabajan en reubicar al personal despedido y reemplazar los servicios afectados, que conectan a las localidades de Serodino, Andino, Carrizales, Aldao, Totoras, entre otras.