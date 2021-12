Ante la denuncia de que echaron a una jugadora porque se besó con una compañera en el club, Rosario Central emitió este miércoles un comunicado en el que desmintió el relato de Maira Sánchez. De esta manera, la Academia negó las acusaciones de discriminación y hostigamiento a las jugadoras de Primera División.

La acción de la delantera canalla en redes sociales derivó en una presentación de 13 actuales y exfutbolistas del plantel ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Santa Fe. El organismo manifestó “preocupación y repudio” ante los hechos denunciados.

Horas más tarde, Rosario Central brindó una respuesta formal en la que advirtió que “no tolerará es la mentira ni las difamaciones” a trabajadores y directivos. Así rechazó las acusaciones vertidas contra la entrenadora Roxana Vallejos, que hace casi dos semanas renovó contrato en medio de un importante éxodo de jugadoras.

Sánchez no fue la única que se expresó públicamente en redes sociales sobre el supuesto hostigamiento y discriminación. Días antes, la arquera Micaela Bianchi también advirtió que el club no escuchó el “reclamo” y la “angustia” de las atletas. “Mi baja no es por mi rendimiento deportivo sino por defender mis ideales y los de mis compañeras”, manifestó.

La Academia replicó que las decisiones de Vallejos a la hora de rearmar el plantel “se basaron pura y exclusivamente” en cuestiones futbolísticas. “Tanto dirigentes como cuerpo técnico trabajan en la búsqueda del protagonismo en 2022″, argumentaron.

Central se jactó de haber sido “pionero en materia de género a través de su secretaría, que lleva años trabajando diariamente por una institución cada día mas igualitaria”. En esa línea concluyeron que la entidad “jamás toleraría una situación de tales características en el vestuario de ninguno de sus planteles”.

Comunicado del Inadi Santa Fe sobre discriminación en Rosario Central

Inadi Santa Fe manifiesta su preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación que fueran denunciados ante nuestro organismo por las jugadoras de fútbol de Primera División femenina del Club Atlético Rosario Central.

Los hechos denunciados habrían sucedido durante el último año y fueron puestos en conocimiento de las autoridades del mencionado club, como así también se solicitó la intervención de las áreas de género de dicha institución. Según el relato de las jugadoras, ninguna de esas intervenciones tuvo algún efecto positivo.

En este sentido, “la labor de las deportistas argentinas generalmente encuentra obstáculos puestos por dirigentes varones que en muchos casos no se muestran permeables a los avances de la igualdad de género, ya que siguen viendo el deporte como un ámbito exclusivamente masculino. En ese marco ideológico, no sorprende que los reclamos y demandas sean desestimados o contemplados a medias” (Informe Observatorio de la Discriminación en el Deporte).

Por ese motivo, el Inadi Santa Fe expresa su preocupación y repudio ante estos hechos denunciados y solicita que se arbitren los medios institucionales dentro y fuera del Club Atlético Rosario Central para llevar adelante las acciones pertinentes en la creencia que el deporte es justamente un vehículo para la inclusión, la integración y el encuentro entre diversidades.