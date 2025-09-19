Revelaron el fuerte conflicto familiar que desató el romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal: “Mucho daño”

El noviazgo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, una de las grandes promesas del fútbol mundial, atraviesa un momento de exposición que no pasa desapercibido para nadie. La cantante rosarina, de 25 años, y el jugador del Barcelona, de apenas 18, confirmaron su relación hace semanas, pero ahora la polémica se centra en el entorno familiar del joven delantero.

Los padres de Lamine habrían manifestado su preocupación por la diferencia de edad y el impacto mediático que implica estar en pareja con una figura de la música urbana. “No quieren que nada desvíe su atención del fútbol, sobre todo en esta etapa de su carrera”, señaló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Lamine Yamal es considerado uno de los talentos más prometedores de Europa. A los 18 años ya es titular indiscutido en el Barcelona y pieza clave de la selección española, lo que explica el deseo de su entorno de protegerlo de cualquier distracción que pueda afectar su rendimiento deportivo.

Nicki Nicole, por su parte, atraviesa un momento de enorme popularidad. Tras su nominación para los Latin Grammy y una exitosa gira internacional, la artista rosarina es una de las representantes más influyentes de la música latina, lo que naturalmente la convierte en foco de atención para la prensa de espectáculos.

Los fans quedaron enojados con la cantante.

Las primeras señales de alerta para la familia Yamal surgieron luego de que la pareja comenzara a compartir fotos juntos en redes sociales, donde se los vio de la mano en Barcelona y en distintas salidas nocturnas. El revuelo mediático habría generado incomodidad en los padres del futbolista, quienes prefieren mantener un perfil bajo en la vida privada de su hijo.

“Yo creo que hizo mucho daño en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole la aparición en lo mediático de Franco Mastantuono“, agregó el conductor en relación a las imágenes viralizadas hace días.

En ese sentido, sostuvo: "La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya, a pesar dela oposición de su padre, su abuela y su madre, aunque ella es más flexible".

Nicki Nicole junto al hermano de Lamine Yamal.

Finalmente, comentó cuál es la fuerte postura de la familia del futbolista: “Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole. La relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza“.

Por ahora, la pareja continúa disfrutando de su tiempo juntos en Barcelona, mientras el debate en redes sociales sigue creciendo y los seguidores de ambos artistas esperan ver cómo evoluciona esta historia que combina fútbol, música y un condimento familiar que mantiene en vilo a los fanáticos.