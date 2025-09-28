Quién es Araceli Torrado, la rosarina que fue novia de David Nalbandian y de Momo y es furor en las redes

Araceli Torrado nació en Rosario y construyó un perfil público como modelo e influencer, además de formarse como locutora. Antes de sus relaciones más mediáticas, ya mostraba actividad en campañas y eventos, y cultivaba una comunidad activa en redes sociales. En Instagram su cuenta verificada supera los 220 mil seguidores.

Su nombre ganó fuerte presencia en la agenda de espectáculos en 2023, cuando fue presentada como pareja del extenista David Nalbandian. En febrero de ese año el vínculo tuvo difusión en medios nacionales y todo el país comenzó a hablar de ella.

Sin embargo, la relación se quebró meses después y derivó en una denuncia de Torrado contra el exdeportista por acoso y hostigamiento, con el agregado de una cámara oculta que —según su testimonio— habría sido instalada para controlarla.

Pero lo malo no dura para siempre y su nombre volvió a aparecer nuevamente en los titulares en 2024 al confirmarse su noviazgo con el streamer Gerónimo “Momo” Benavides, una de las figuras del ecosistema digital argentino.

Hacia fines de ese mismo año, los seguidores de ambos comenzaron a sospechar de una separación que luego sumó con acusaciones cruzadas que se viralizaron en redes y streams. Pero las mismas no contaron con una confirmación coordinada de ambas partes al mismo tiempo.

Más allá de su vida privada, la exposición digital de Torrado quedó sostenida en producciones fotográficas, presencias en eventos y contenidos de moda y lifestyle. Su perfil en Instagram muestra colaboraciones con marcas y actividad regular en reels y historias.

En el repaso biográfico, varias versiones aseguran que, antes de Nalbandian, Torrado mantuvo una relación con Juan Sebastián Verón, vínculo que finalizó en 2021. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, existen publicaciones en las redes que daban cuenta de la presencia casi diaria del presidente de Estudiantes de La Plata en Rosario.

Hoy, Araceli Torrado combina su actividad como modelo/influencer con presencia en eventos y una comunidad que la sigue de cerca. Su nombre aparece de manera recurrente en portales de espectáculo y en la conversación social por su vida personal, pero también por su trabajo en redes y su estética ligada a moda y música.