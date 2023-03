Por el calor intenso, una escuela de Rosario pidió que los alumnos de primara vayan en malla y suspendió clases en secundaria

Alerta roja por temperaturas extremas, así amaneció Rosario este lunes 13 de marzo, y esto nos afecta a todos, alterando las rutinas, y la escuela no es la excepción. Mientras que Amsafe pide que suspendan las clases, en un colegio de Rosario autorizaron a que los alumnos de primaria asistan en malla, y los de secundaria suspendieron las clases a media mañana.

En el Complejo Educativo Francisco Gurruchaga dieron el visto bueno para que los alumnos de primaria asistan en malla y ojotas, para poder sobrellevar el calor extremo que se viene registrando en la ciudad. Esta indumentaria es para que durante los momentos de recreo, puedan refrescarse con mangueras, detalla Rosario3.

En malla y ojotas, el uniforme en un colegio rosarino ante la ola de calor

“Nunca vivimos algo igual y la escuela tiene que dar respuesta, es nuestra obligación interpretar lo que sucede”, sostuvo la directora del establecimiento, Mariana Sánchez. Esta medida se dio porque, a pesar de que cuentan con aires acondicionados, los problemas de tensión no permiten utilizarlos de manera correcta.

Al mismo tiempo, se diferenció del pedido de suspensión de clases de Amsafe y se mostró alineada al pedido de la ministra Adriana Cantero de no suspender las clases: “Compartimos ampliamente la no suspensión de clases, si tenemos la posibilidad de continuar, ¿cómo no hacerlo?”.

Una escuela de Rosario permitió a los alumnos ir en malla y ojotas para afrontar la ola de calor. Foto: Twitter

El comunicado para las familias detallaba que “de primero a séptimo, quienes lo deseen, podrán asistir a clases con una malla, ojotas, toalla y una muda de ropa extra, ya que se realizarán los recreos en la plaza a la sombra y con una manguera”.

Suspenden las clases en nivel secundario en Gurruchaga

Situación diferente es la de los estudiantes secundarios, que no tendrán clases durante las próximas horas. “Debido al inusual fenómeno climático que atravesamos, hemos decidido suspender las actividades escolares desde las 10.30 horas de hoy lunes y durante todo el día de mañana martes 14″, detallaron en un comunicado.

“Retomaremos las actividades el miércoles 15 con los primeros y segundos años, el jueves 16 con los terceros y cuartos y el viernes 17 con los quintos y sextos”, concluyeron.