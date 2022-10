Paro de recolectores en Rosario: qué fue lo que desencadenó esta medida de fuerza

Paro sorpresivo y por tiempo indeterminado de los recolectores de residuos, esta fue la noticia con la que amaneció Rosario. ¿Cuál fue el motivo que desencadenó la medida de fuerza? El domingo por la mañana, dos recolectores fueron detenidos y se les inició una causa por “lesiones”, ya que una persona dormía en un contenedor de basura y lo detectaron tarde.

Una persona dormía en un contenedor de basura en Rosario y desencadenó un paro en el sector

La empresa Sumar comenzó este 31 de octubre un paro por tiempo indeterminado para solidarizarse con los dos trabajadores que fueron detenidos por no detectar que un sujeto dormía dentro de un contenedor, ubicado en Constitución al 1800, detalla La Capital. El hombre, que tiene menos de 30 años, tuvo que ser trasladado al Hecha por lesiones.

Rescataron a un hombre dentro de un contenedor de basura en Rosario. Foto: La Capital

Marcelo “Pipi” Andrada, secretario general de los recolectores de residuos, detalló cómo fueron los hechos: “Al llegar al lugar, se bajó un empleado, revisó los contenedores, golpeó para ver que no había nadie y entonces el camión comenzó a levantar los contenedores”, señaló y remarcó que es “muy frecuente encontrar gente durmiendo dentro de los contenedores”.

“Por fortuna, el conductor pudo ver en las cámaras del camión que una persona había caído dentro de la tolva y paró la compactación”, detalló y comentó que se procedió a llamar a la Policía junto con los Bomberos, quiénes rescataron al hombre para que luego sea trasladado al Heca.

Por qué paran los recolectores de residuos de Rosario

Paralelamente, el chofer y el recolector fueron detenidos por orden de la fiscalía en turno y se les inició una causa por lesiones. Esto fue lo que desencadenó el paro por tiempo indeterminado en Rosario desde el domingo a las 21 horas; el mismo afecta la zona del centro y macrocentro.

“No podemos permitir que se les abran causas judiciales a los recolectores porque no pudieron prevenir que alguien terminara dentro de la tolva del camión”, remarcó Andrada y apuntó como los principales responsables tanto al Gobierno municipal como provincial. Al mismo tiempo, sostuvo que si no se da marcha atrás con esta causa, otras empresas podrían sumarse al paro.