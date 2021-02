Los remiseros de Rosario aseguraron que “Uber no tiene cabida en la ciudad”, al manifestar durante una protesta en contra de esa empresa multinacional que manifestó su intención de volver a operar, esta vez con servicios especiales para pasajeros esenciales y personal sanitario.

El titular de la Cámara de Remises de Rosario, Alfredo Gordo, dijo que “Uber está acostumbrado a hacer lo que quiere pero gracias a Dios, tenemos la palabra del intendente (Pablo Javkin) que no lo va a permitir”.

“La empresa alega que funcionan como una changa, es una manera de tentar a la gente con la situación económica y la pandemia pero para nosotros es una fuente de trabajo”, remarcó a Canal 3 de Rosario. En ese sentido, sostuvo que la aplicación telefónica de movilidad “va a tratar por todos los medios de ingresar a la ciudad, de a poco porque no pueden entrar de golpe pero no lo van a lograr porque no quieren respetar la legislación”.

Sin embargo, admitió que “si la empresa acata las normativas municipales bienvenido sea porque son más fuentes de trabajo”. Los remiseros de Rosario se manifestaron este mediodía en Córdoba y Buenos Aires, para entregar ante el intendente local y al Concejo Municipal, un petitorio para discutir una ordenanza que “endurezca el control sobre el servicio ilegal de movilidad y transporte”.

En ese sentido, Gordo explicó que “Uber debería tener como mínimo diez licencias habilitadas, oficinas en la ciudad, personal anotado como corresponde y permisos en regla como pide el servicio público”. El secretario de Gobierno de Rosario, Gustavo Zignago, coincidió con el titular de los Remiseros y dijo que “hoy, tal cual está ofrecida esta plataforma comercial, no tiene un vínculo con el Estado como para llevar adelante el servicio”.

Y aclaró que “si se avanza en una posible reglamentación, eso se tiene que debatir primero en el ámbito legislativo”. Por su parte, la empresa Uber intensificó el conflicto ayer cuando indicó mediante un comunicado de prensa que ya está a disposición en Rosario “Uber Essential, pensado para el contexto de pandemia que brinda una solución de movilidad, a través de la tecnología, a las personas exceptuadas que necesitan trasladarse”.