Miguel Ángel Russo y una contundente autocrítica por el rendimiento de Rosario Central de visitante: “Me siento frustrado”

La derrota por 3-0 de Rosario Central en cancha de Banfield golpeó fuerte a Miguel Ángel Russo y reconoció que no logra consolidar el juego ni el rendimiento del equipo siendo visitante.

“Me hago cargo, soy el responsable”, sostuvo el DT canalla sobre el rendimiento del plantel fuera del Gigante de Arroyito, y agregó: “El partido tuvo distintas alternativas, arrancamos mal y podríamos haber empatado con el penal. Cometimos algunos errores”.

“A la mayoría les cuesta de visitante, no a Central solo”, señaló, pero al mismo tiempo confesó: “Me siento frustrado porque no he logrado de visitante lo que necesitamos. Tuvimos lesiones y hay chicos muy jóvenes”.

Al mismo tiempo, reconoció: “Hubo errores que de visitante no se pueden cometer. No nos hicimos fuertes desde el arranque. Luego nos levantamos, pero el penal fue decisivo”. Russo mencionó en varias oportunidades el penal errado porque era la chance de Central de igualar el marcador en 1 y reiniciar el encuentro de alguna manera.

“La mayoría de los equipos tienen desniveles, tenemos picos bajos y altos. Me preocupa más que lo del penal nos afectó mucho, pero tenés que superar la adversidad”, sostuvo y concluyó optimista: “Tenemos material, hay chicos que se tienen que acomodar, buscar, en algunos casos levantar los niveles”.

Cuándo vuelve a jugar Rosario Central

El domingo 3 de septiembre, Central recibe a Talleres por la tercera fecha de la Zona A, a las 16.15 horas. Los rosarinos irán en búsqueda de los tres puntos y romper la racha de dos fechas sin goles en la Copa de la Liga.

En la era profesional, Central se enfrentó en 51 oportunidades con la T, pero el tanteador está a favor de los cordobeses que ganaron en 19 oportunidades. Mientras que los rosarinos lo hicieron en 16 partidos, y empataron la misma cantidad. En el último encuentro, Talleres se quedó con los tres puntos (3-1).

Rosario Central en la Copa de la Liga Profesional

En dos fechas, en conjunto de Russo logró sumar tan solo 1 punto, y esto lo deja en el puesto 12, teniendo por debajo solamente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, que no sumaron puntos hasta el momento.