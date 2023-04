Miguel Ángel Russo habló de Rosario Central, el triunfo ante Gimnasia y las expectativas del clásico

Este viernes, Rosario Central logró un buen triunfo frente a Gimnasia y quedó escoltando a River en la tabla de posiciones del torneo de la Liga Profesional. A días del clásico rosarino, el DT Miguel Ángel Russo habló del presente del equipo, sin perder la mesura.

“Estamos bien. Igual siempre hay cosas que mejorar, después del gol perdimos algunas marcas y el rival progresó en el campo. Pero bueno, después los chicos se levantaron y el segundo tiempo fue todo nuestro”, dijo Russo con una inocultable sonrisa.

El equipo prometió buen fútbol y cumplió pese a los vaivenes del rendimiento, sobre todo en el primer tiempo. En ese sentido, el DT explicó que “pretender tener 90 minutos de superioridad es difícil en el fútbol argentino, más cuando el rival te obliga. Siempre hay que cosas por mejorar, pero vamos creciendo, estamos entendiendo el juego. No hay que jugar al ritmo de la gente, ellos están siempre y apoyan, pero tenemos que jugar como entrenamos”.

¿Qué dijo russo sobre alejo véliz y el clásico?

Sin lugar a dudas, la figura del partido fue el joven Alejo Véliz, el argentino Sub 20 con más goles durante el último año. El atacante es un candidato a ser convocado por el Seleccionado Sub 20 y Miguel Russo expresó: “Si lo citan, está obligado a ir, esto es indudable. Me alegro por él, tiene que seguir creciendo, pero me alegro por él y si aparecen los goleadores, mejor”.

Una pregunta que no podía faltar fue sobre el clásico rosarino contra el rival local Newell’s. Russo fue cauteloso, sin subestimar a su competencia, pero con un optimismo justo luego del triunfo del Canalla en canchas extrañas: “Estará en nosotros ver cómo lo encaramos. Iremos con mucho respeto, pero la idea es jugarlo y nada más. El trabajo en la previa no cambia”.