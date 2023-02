Miguel Ángel Russo sobre el triunfo de Rosario Central: “Hay que seguir mejorando mucho”

El triunfo de Rosario Central frente a Godoy Cruz por la quinta fecha de la Liga Profesional mejoró los ánimos del plantel Canalla, que consumó de esta manera su tercer triunfo como local. El DT Miguel Ángel Russo habló sobre la racha de partidos ganados en el Gigante y cómo afectó la victoria al equipo rosarino.

“Era un partido difícil porque no veníamos de una buena actuación individual y grupal ante Lanús. Pero sabemos que hay que mejorar permanentemente. La idea que tenemos la pudimos hacer en buena parte del primer tiempo”, expresó Russo, que vivió el encuentro en la cancha de zona norte con particular entusiasmo y nerviosismo.

Con la marca de la derrota ante el Granate, el plantel auriazul puso la mira en los errores cometidos y cómo subsanarlos. En ese aspecto, Russo remarcó la solidez defensiva del equipo, pero los problemas que hay para sostener la posesión y el avance: “Lo que está claro es que si no hay pases no progresamos. Hay que seguir mejorando mucho, hay momentos que no entendemos el juego, que tenemos que jugar corto y lo hacemos largo o retrocedemos mucho, pero es normal, porque recién van cinco partidos”.

¿Cómo vio russo el triunfo como local de Rosario Central?

Respecto al triunfo como local, el entrenador recalcó: “Antes de local era natural ganar y hay que volver a esa situación. Para ello hay que tener más volumen de juego, más tranquilidad, más calma y aprovechar los momentos. Desde lo físico estuvimos bien. La localía no se negocia”.

En tanto Ignacio Malcorra, el autor del gol de penal ante Godoy Cruz, reconoció que “no nos gustó haber perdido de la forma que lo hicimos con Lanús. Hicimos mucha autocrítica en la semana para mejorar. Lo pudimos revertir y nos sacamos la bronca que teníamos con esta buena victoria ante nuestra gente”.