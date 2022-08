“Me sentía re mal”, el audio que la rosarina que murió en el Cerro Champaquí le mandó a su familia

Desolación, incertidumbre, dolor, todo esto está atravesando la comunidad educativa de la Escuela Nº 1334 María Madre de la Civilización del Amor de Rosario; por la muerte de una joven en pleno viaje de estudio en el Cerro Champaquí. En medio de esta tragedia, la tía de la adolescente habló sobre la salud de Sofía previo al viaje y dieron a conocer un audio de que la menor mandó previo a la excursión.

Natalia, tía de la alumna que se descompensó y murió en el Cerro Champaquí, habló con Cadena3, y sostuvo que “todo es muy confuso” y manifestó su dolor por el trágico final. Al mismo tiempo, comentó que “me dijeron que empezó con vómitos. Ella estaba con un tratamiento de tiroides, pero del corazón no. Estamos todos shockeados y sorprendidos”.

Detalló que la adolescente estaba muy entusiasmada con este tradicional viaje; y que el padre de ella viajó a Córdoba, pero que su madre se quedó en Rosario porque se descompuso: “Ella sufre del corazón, no sabíamos como decirle. Ahora está muy mal”, comentó Natalia y remarcó que mucha información no tienen porque en el lugar no hay mucha señal.

“Al papá de Sofía le avisaron de inmediato”, confirmó Natalia y destacó que la joven estaba muy entusiasmada por el viaje: “Siempre estaba alegre y contenta junto a su familia”.

¿Qué decía el audio que la rosarina que murió en el Champaquí mandó a su familia?

“Ella esa misma noche que habían salido del viaje se había descompuesto. Estuvo vomitando durante todo el viaje”, comentó la hermana y mostró el audio que Sofía les mandó. “Vomite como 7 veces en el colectivo, me sentía re mal”, se escucha decir a la joven que poco después murió.

Sus familiares aseguran que la joven manifestó que se quería volver y que tenía miedo. “Ella sabía que no iba a poder”, dijo la joven en diálogo con De 12 a 14.

QUÉ LE PASÓ A LA ALUMNA DE ROSARIO EN EL CERRO CHAMPAQUÍ

La adolescente, junto con sus compañeros, estaban en medio de una excursión en el Cerro Champaquí cuando se descompensó y, a pesar de los intentos de estabilizarla, murió. Los rescatistas tardaron en llegar por la dificultad que presentaban las condiciones climáticas.

Al mismo tiempo, su tía comentó a Cadena3, que la información que le dieron a su otra sobrina es que Sofía murió de un paro cardíaco, pero que aún no recibieron la confirmación oficial. “Tenía los permisos médicos y todo lo que pedían para ir”, explicó Natalia, ya que el médico le dio el visto bueno para viajar.

Ahora, el cuerpo de la menor está siendo analizado para determinar que fue lo que le provocó la muerte, si se trató de un paro cardíaco o no, y también que llevó a que se concrete este trágico final. El padre de la joven ya está en Córdoba, a la espera de más información, detalla La Capital. Todavía no saben cuando van a trasladar el cuerpo de Sofía a Rosario para despedir sus restos.