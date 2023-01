Mataron a un joven en el noroeste de Rosario y dejaron un papel manuscrito en el lugar

Este jueves por la tarde un joven fue asesinado a balazos en barrio Larrea del noroeste de Rosario, en un ataque perpetrado desde una moto hacia la de la víctima. Los familiares del chico se llevaron el cuerpo al hospital y al llegar la policía sólo encontró vainas servidas y manchas de sangre.

Todo ocurrió en México y La República, en inmediaciones de Circunvalación y Juan José Paso. Según testigos, atacantes abrieron fuego mientras se trasladaban en una moto, hiriendo a otro motociclista en el tórax y la espalda. Los vecinos, que escucharon los disparos, contaron que producto de las lesiones, el joven falleció.

El secretario de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, quien se hizo presente en el lugar del asesinato, explicó: “Cuando arribamos los familiares ya habían levantado el cuerpo de una persona de sexo masculino”, sostuvo y agregó: “Personal policial me refiere que familiares decidieron levantarlo y llevarlo en un auto particular a un hospital”. No obstante, el chico ya estaba sin vida.

¿Podría tratarse de un asesinato en un contexto narco?

En el lugar, la policía levantó alrededor de 15 vainas servidas, lo que da cuenta de un feroz tiroteo con modalidad de ráfaga y una metodología común en los últimos tiempos: ataques perpetrados por sicarios desde motos y en corto tiempo. La letalidad está garantizada por la cantidad de disparos que se emiten en las agresiones.

El funcionario también destacó que en la escena del crimen se encontró una nota manuscrita cuyo contenido no fue revelado para no interferir en la causa. Tras la toma de evidencias y la intervención de fiscalía, queda determinar si se trató de un asesinato con mensaje mafioso o motivado por alguna cuestión diferente.