Lionel Messi y Ángel Di María llegaron a Rosario en helicóptero y ya están en Funes

Tras consagrarse con la Selección Argentina como campeones del Mundial de Fútbol de Qatar, Lionel Messi, Ángel Di María, Ángel Correa y Lionel Scaloni emprendieron el viaje de regreso a Rosario.

Según el portal Infofunes, los jugadores iban a arribar a las 23 horas al destino, luego de haber dado la vuelta triunfal por Buenos Aires, primero en colectivo y luego en helicóptero debido a la enorme cantidad de asistentes en la zona del Obelisco porteño.

Sin embargo, Lionel Messi y Ángel Di María decidieron transportarse en helicóptero. Alrededor de las 18:30 llegaron a Rosario, donde también llegó Paulo Dybala. Respecto a Scaloni y Correa, se especula que estarán en el vuelo nocturno que llegará a la ciudad.

Lionel Messi y Ángel Di María ya están en camino a la ciudad. Foto: @CallegariAlbert

Lionel Messi y Ángel Di María ya están en camino a la ciudad. Foto: @CallegariAlbert

Anticipando la llegada, el Municipio rosarino barajó la posibilidad de hacer un festejo popular similar en la ciudad con los futbolistas, para lo que comenzó a negociar un operativo conjunto con la provincia. No obstante, aún no hay confirmaciones del lado de los jugadores, que son los que tienen la última palabra para que esto suceda.

Se sabe sí que Messi y Di María pasarán las fiestas en la vecina localidad de Funes y para eso ya se encuentran allí, preparándose para descansar unos días junto a sus seres queridos.

Los futbolistas llegaron a Rosario Foto: @TN

Messi llegó a Funes Foto: @FedeMarcucci

¿Habrá camisetas nuevas de la Selección para Navidad?

Es un hecho, la camiseta de Argentina quedó obsoleta porque el Seleccionado logró sumar una estrella más sobre el escudo de la AFA. Por eso, minutos después de la victoria los jugadores se cambiaron la casaca por una con la cantidad de estrellas actualizada.

El furor por la nueva camiseta no se hizo esperar y los hinchas empezaron a averiguar cuándo saldrá a la venta. Este hype estuvo alimentado también por un video que la marca oficial que viste a la Selección publicó el mismo día, mostrando que ya se estaban bordando casacas nuevas.

No obstante, Nelson Graells, titular de Sport 78 y presidente de la Asociación Amigos de Peatonal Córdoba explicó que no hay una fecha de llegada de la nueva vestimenta, que será producida en cantidades limitadas. Lo que sí pudo precisar es el precio sugerido: “En principio, el valor sugerido que me dieron es de $17.900, que creo es un precio razonable por lo que la demanda será muy fuerte”.