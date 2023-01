La tierna foto que Antonela Roccuzzo compartió en familia: “Mi montaña de amor”

Luego de un merecido descanso en Funes, Lionel Messi y su familia regresaron a París, donde el jugador retomó los entrenamientos con el club París Saint-Germain (PSG). En su casa de la capital francesa, los varones Messi protagonizaron una hermosa postal que Antonela Roccuzzo decidió inmortalizar con su cámara y compartir en las redes sociales.

En la imagen, Lio está acostado en un gran sillón y Thiago, Mateo y Ciro están sobre él, abrazándolo y sonriendo con una alegría sin igual. “Mi montaña de Amor”, escribió Antonela en el epígrafe, orgullosa de la familia que lleva con Messi y que no deja de desbordar ternura en las redes sociales. Es que Lionel y sus hijos no sólo comparten un vínculo cercano, sino que no temen expresarlo en cada ocasión, algo que sus seguidores remarcan y celebran.

La foto que derritió a los fans de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Foto: @antonelaroccuzzo

La publicación cosechó millones de likes y comentarios amorosos de personalidades del fútbol y celebridades de todo tipo, que no pudieron evitar derretirse con la postal y hasta preguntarse si no habrá planes de agregar un nuevo integrante a la familia.

ANTONELA ROCCUZZO ENAMORÓ A SUS FANS CON SU PERRO ABÚ

De regreso en la capital europea, Antonela Roccuzzo protagonizó un tierno reencuentro con sus mascotas. Abú, el segundo perro que se incorporó a la familia cuando aún vivían en España, fue el protagonista de una de las historias que compartió la rosarina, para demostrar el amor que tiene por su familia canina.

Antonela Roccuzzo le sacó una foto en la cama a Abú, uno de los perros que tiene en su casa. Foto: @antonelaroccuzzo

El caniche toy soporta como puede el duro invierno francés y por eso se abriga a más no poder en la cama de Messi y su esposa. Recostado con una expresión más que adorable, el perrito motivó a Anto a sacar su celular y fotografiarlo, para compartir la imagen con sus seguidores.