Antonela Roccuzzo escuchó la BZRP Music Session #53 de Shakira y no dudó en reaccionar

Shakira y Bizarrap anunciaron una nueva session y el miércoles se volvió tendencia a los pocos minutos. En Twitter, no solo la cantante colombiana, sino que también gran parte de la letra de la canción se volvió tendencia. El tema suma voces en contra y otras a favor, dentro de este último grupo está Antonela Roccuzzo, y no es la primera vez que la esposa de Lionel Messi toma partido en medio de la separación de Shak y Gerard Piqué.

Algunos sostienen que es una letra que habla del resentimiento, pero otros creemos que es la letra justa para dejar el lugar de “la mujer que todo lo soporta”, que se aguanta los malos tragos y sale adelante, escondiendo abajo de la alfombra las miserias de los otros. Con indirectas o algunos palitos bien dirigidos, Shakira se planta y se muestra más fuerte que nunca, dejando la nostalgia o melancolía que la caracterizó años anteriores.

El apoyo de Antonela Roccuzzo a Shakira luego del lanzamiento de la Music Sessión #53. Foto: Instagram

En medio de la revolución que causó la BZRP Music Sessión #53, quién volvió a manifestar “de qué lado está” es Antonela Roccuzzo: con unos simples emojis de fuego en el fragmento que compartieron la colombiana y el productor musical, la esposa de Lionel Messi volvió a mostrar su apoyo a la cantante.

Años atrás, se sostenía que ambas mujeres, en ese entonces parejas de jugadores del Barcelona, se llevaban mal; pero con el correr del tiempo eso quedó desestimado o lograron recomponer la situación, ya que no es la primera vez que la morocha de Rosario tiene un gesto de apoyo para con la mamá de Milan y Sasha.

POR QUÉ SE DICE QUE ANTONELA ROCCUZZO Y SHAKIRA NO TIENEN UNA BUENA RELACIÓN

El rumor de que Antonela Roccuzzo y Shakira no se llevaban bien, se instaló hace varios años por la manera en la que inició la relación de la cantante y Piqué. Luego de que el español se separara de Nuria Tomás durante el Mundial de Sudáfrica en el 2010.

Los modos habrían molestado a la rosarina que era amiga íntima de Nuria. Pero la última reacción de la esposa de Messi dejaría a la vista que la morocha sabe separar las cosas, y el único señalado por las infidelidades es Piqué.

La letra de la Bizarrap la Music Sessión #53 de Shakira

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Sorry, Baby hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás, con una igualita que tú.

Esto es pa´ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no, que es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Claramente es igualita que tú pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro, un poquito también. Fotos por donde me ven aquí, me siento un rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está para tipos como tú. Pa’ tipos como tú a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú. Pa’ tipos, Pa’ pa’ pa’ tipos como tú. Pa’ tipos. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Ya está, chau.