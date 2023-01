El tuit de Gerard Piqué: un mensaje que parece apuntar a la BZRP Music Session #53 de Shakira y Bizarrap

Meses atrás, Shakira y Gerard Piqué anunciaron públicamente su separación mediante las redes a fin de evitar las especulaciones y cuidar, especialmente, la privacidad de sus dos hijos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la crisis y la lucha de intereses comenzó a escalar. Y este martes la novela tuvo un nuevo capítulo.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía: fue culpa de la monotonía”, dice la primera canción que la cantante lanzó luego de su separación, en colaboración con Ozuna. En aquel tema también habla de “egoísmo” y “narcisismo”. Todo pareciera dedicado directamente a su ahora exmarido, cuya conducta infiel fue lo primero en salir a la luz tras la ruptura.

Bizarrap Music Session 53 con Shakira.

Pero, con mucha agua corriendo debajo del puente, la colombiana quiso apostar un poco más fuerte y queda claro en el adelanto de la BZRP Session #53, que se lanzará este miércoles.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique./ Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques./ Entendí que no es culpa mía que te critiquen./ Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice el adelanto que la artista publicó en redes.

El misterioso tuit de Piqué Foto: Twitter

Casi en simultáneo, Gerard Piqué publicó un mensaje en su cuenta de Twitter y indicaría que está directamente dirigido a su ex. ¿El tuit? Ni una palabra, solo una serie de emojis relacionados con una temática en particular: circo. Si bien el defensor viene hablando del “Circo de la KingsLeague”, llamó la atención la coincidencia en cuanto a la publicación del mensaje.

Cómo fue el anuncio de la nueva BZRP Session

Los rumores de una BZRP Music Session de Shakira comenzaron a tomar fuerza cuando la artista colombiana felicitó a Bizarrap por su cumpleaños el pasado 30 de agosto, mientras ambos se encontraban en Barcelona. Justamente, el mensaje lo publicó en su Twitter a las 2:22 de la madrugada.

Finalmente, la especulación de los fans se convirtió en realidad. La cantante de Barranquilla se prepara para un nuevo lanzamiento este miércoles 11 de enero. Como se mencionó y a juzgar por las fotos que comenzaron a circular, la intérprete de “Te felicito” va a sacar un tema cargado de despecho.

La colaboración con Bizarrap, más precisamente la BZRP Music Session Vol. 53, fue confirmada este martes por el productor argentino en su cuenta de Twitter.