La hija de Di María festejó el gol de su papá en el clásico de Rosario con un divertido baile viral

La alegría en Rosario por el triunfo de Central ante Newell’s en el clásico de la ciudad continúa pese a que pasan los días. En las calles, los hinchas canallas lucen sus camisetas pero en las redes también se multiplican las celebraciones.

En ese contexto, una de las que se sumó al festejo en el mundo digital fue Mía, la hija mayor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso. La adolescente de 12 años usó TikTok para festejar no solo la victoria sino también el golazo de su papá, el que le permitió romper una racha ante el equipo del parque Independencia.

Di María ingresando al campo de juego con sus hijas.

Junto a una de las hijas de Gonzalo Belloso, presidente de la institución de Arroyito, quien fue la responsable de compartir el video, Mía hizo un baile con la canción viral Llevate el tapete, creada por Pablo Alborán y Camilo pero popularizada por Tiziano, un joven cantante de Bariloche que logró imponer su propia versión.

En la grabación se ve a ambas adolescentes con la camiseta y el buzo de Rosario Central, horas después del clásico rosarino. Alegres, risueñas y demostrando su talento para las redes, ambas festejaron el 1-0 que dejó al pueblo canalla exultante y feliz.

Mía Di María

Pero en el video aparece otra nena, más atrás de las protagonistas, que también festeja a su manera: se trata de Pía, la hija menor del ídolo y Jorgelina, que se sumó al viral levantando los brazos y riendo.

El festejo viral de la hija de Di María luego del clásico rosarino