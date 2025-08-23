Con un golazo inolvidable, Di María le dio el triunfo a Central en el clásico ante Newell’s

En una tarde donde el clásico rosarino parecía condenado al cero, Ángel Di María iluminó el Gigante de Arroyito con un tiro libre fantástico que desató la euforia: a los 36 minutos del segundo tiempo, clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco de Newell’s con una zurda impecable.

El estadio estalló. Di María corrió hacia una de las tribunas, se sacó la camiseta en señal de liberación, y terminó celebrando con lágrimas en los ojos después de recibir el respaldo ensordecedor de la hinchada. El árbitro Darío Herrera le sacó tarjeta amarilla, aunque eso pasó totalmente desapercibido.

Di María acaba de convertir el gol del triunfo canalla ante Newell's y festeja

La jugada decisiva nació de un tiro libre lejano tras una falta sobre Emanuel Coronel que cortó Martín Fernández. Fue ejecutado con precisión quirúrgica desde unos 25 metros: una rosca perfecta, imposible de alcanzar para el arquero Juan Espínola.

Central fue hasta ese momento el equipo más insistente, mientras Newell’s se mostraba firme en defensa. El complemento, sin embargo, tuvo una ocasión clara para Véliz, que fue anulada por el golazo del Fideo.

Alejo Véliz

Con este tanto, Di María se convirtió en figura absoluta del partido y mostró una vez más por qué es uno de los mejores ejecutores de pelota parada del planeta. Pero además rompió una racha de larga data: nunca había podido ganarle a Newell’s.

La victoria coloca a Central en una posición expectante en la Zona B del Torneo Clausura 2025, sumando impulso tras un inicio sólido, una victoria y cuatro empates que lo ubican cerca de los primeros puestos.

Para Di María, este fue su primer triunfo en un clásico rosarino como campeón del mundo vigente. Ahora, su leyenda en el club tiene un punto más de intensidad: el ideólogo que hizo vibrar a su gente con un gol memorable.

Así fue el golazo de tiro libre de Di María que le dio la victoria a Central

¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ANGELITO DI MARÍA PARA EL 1-0 CANALLA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!!



El festejo de Central tras la victoria en el clásico rosarino