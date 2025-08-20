Ángel Di María y su gran cuenta pendiente en el clásico rosarino: cómo le fue contra Newell’s

Ángel Di María atraviesa un momento especial en su carrera. Tras su regreso a Rosario Central, el campeón del mundo tendrá la oportunidad de disputar un nuevo clásico rosarino frente a Newell’s, un partido cargado de historia y pasión en la ciudad. Sin embargo, en su historial personal, el “Fideo” arrastra una deuda pendiente: nunca pudo ganar un clásico oficial.

El futbolista, que debutó en Primera con la camiseta de Central en 2005, jugó cuatro clásicos antes de emigrar al fútbol europeo. En esos encuentros, los resultados no lo acompañaron: sufrió dos derrotas y cosechó dos empates, sin poder celebrar un triunfo frente al rival de toda la vida.

En el primer clásico que disputó, Di María formó parte del equipo que cayó por 1-0 en el Coloso Marcelo Bielsa en octubre de 2005. Luego volvió a estar presente en el empate 0-0 del Apertura 2006 en el Gigante de Arroyito. En 2007, antes de su partida al Benfica, jugó dos duelos más: un empate sin goles en el Parque y una derrota 1-0 en Arroyito.

Más allá de los resultados, en aquellos partidos Di María mostró destellos de su calidad y una personalidad que ya comenzaba a marcarlo como distinto. Sin embargo, la falta de victorias en esos cruces dejó una espina que todavía hoy lo acompaña.

A casi dos décadas de aquellos encuentros, el panorama es completamente diferente. Di María llega como ídolo, campeón de América y del mundo con la Selección Argentina, y con una carrera consagrada en Europa. Su regreso a Rosario Central despertó una ilusión enorme en los hinchas, que sueñan con verlo festejar por primera vez en un clásico.

El propio jugador reconoció en varias entrevistas que uno de sus grandes deseos en esta nueva etapa es poder darle una alegría a los fanáticos “canallas” en el partido más esperado del año. “Sería muy especial poder ganar un clásico en Arroyito”, señaló días atrás.

Este sábado, en un Gigante de Arroyito que estará colmado, Di María tendrá una nueva oportunidad de saldar esa cuenta pendiente. Será, además, la primera vez que dispute el clásico con su carrera ya consagrada, lo que le agrega un condimento extra al desafío.

Los hinchas de Central esperan que esta vez la historia sea distinta y que Di María pueda romper con esa racha adversa. De lograrlo, no solo sería un triunfo inolvidable para el equipo, sino también un capítulo soñado en la carrera de uno de los futbolistas más importantes de la historia del club.