La confesión de Jorgelina Cardoso sobre el regreso de Di María a Rosario Central: “Un montón de cosas que no son”

Tras el golazo que definió el clásico rosarino, Jorgelina Cardoso le dejó una frase a Ángel Di María que emocionó a todos y seguramente quedará para el recuerdo sobre su esperado retorno a Rosario Central.

“Vos hablás con los pies y siempre en el momento justo”, expresó la rosarina una vez terminado el encuentro en el Gigante de Arroyito. Sus palabras emocionaron aún más la victoria del Canalla sobre Newell’s.

Hincha confesa de Central y orgullosa del regreso de su marido, Cardoso confesó que vivió el duelo como un momento doblemente significativo: “Yo soy muy hincha de Central y la felicidad la vivo por partida doble: por Central y por él”.

El tiro libre, brillantemente ejecutado por Di María, sacudió el Gigante de Arroyito y sacó lágrimas de emoción a muchos, incluidos su familia y ella misma. Jorgelina destacó esa conexión emocional: “Se sufre, lo decíamos hace tiempo esto de volver, y se sufre”, reflexionó en diálogo con SportsCenter.

“La gente piensa un montón de cosas que no son”, aseguró para explicar el sufrimiento del campeón del mundo por no poder volver a su ciudad mucho tiempo antes. “Yo siempre le digo. Vos quedate tranquilo que vos hablas con los pies y siempre en el momento justo”.

Este gol no solo fue determinante para el triunfo clásica, sino también para consolidar el regreso consagrado del Fideo, que una vez más demostró que sigue vigente y con hambre. La mirada orgullosa de Jorgelina fue una de las postales más comentadas de la noche.