La dura historia de un jubilado de 78 años que vende limones para poder comer

El aumento del costo de vida en Argentina tiene cada día nuevas víctimas y en las últimas horas se conoció la historia de un jubilado que decidió salir a las calles a vender limones para poder llegar a fin de mes y comer.

Jorge Caraballo tiene 78 años, es jubilado y sale todos los días a la calle a vender limones y paltas para poder sobrevivir. Se ubica en la esquina de Iturraspe y López y Planes, en la ciudad de Santa Fe, donde interactúa con conductores, camioneros y colectiveros a los que les ofrece sus productos.

Antes de jubilarse, fue mozo durante 40 años y con su jubilación mínima de 260 mil pesos hoy no le alcanza “ni para comer”.

Pese al panorama desalentador, tuvo la iniciativa hace ocho meses de salir a las calles a vender frutas con los que consigue unos pesos para llevar a su hogar.

“Como todo jubilado la he pasado mal, pero no a este extremo, ya era imposible. No me alcanzaba y tenía que pagar unos créditos. Ahora con los limones me la rebusco”, contó el abuelo angustiado por su situación.