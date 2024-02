Gran Hermano 2024: “Cata” cayó en el complot del calzón y volvió a pelearse con Isabel

El repechaje de Gran Hermano cambió el juego de inmediato y Catalina Gorostidi fue una de las grandes responsables. “Cata” participó del complot del “calzón” antes de la gala de nominación y este miércoles le anularon los votos. Como si esto fuera poco, Isabel de Negri volvió a enfrentarla luego de la sanción que la dejó en placa.

“Venía a sacar a dos personas y entrando a la casa me di cuenta de que no me equivoqué”, anunció la pediatra santafesina en el confesionario. Así apuntó contra Agostina Spinelli y Lisandro Navarro, pero la decisión sobre “Licha” fue parte de un plan que violó las reglas del concurso televisivo.

¿Cómo fue el complot del calzón en Gran Hermano?

Una de las dos sanciones por complot de este miércoles surgió a partir de una pregunta de Juliana Scaglione en la cocina de Gran Hermano. “¿Qué calzón vamos a agarrar esta semana?”, planteó “Furia”. Previamente, “Cata” colgó esa prenda en la puerta de salida como parte de su estrategia contra “Los Bros”.

A modo de broma, la médica de 31 años propuso poner “tangas en vinagre”, pero Isabel tenía una idea mejor. Aunque no podía nominar, sugirió pensar en “los cabellos” y el resto de las jugadoras entendió que iba contra “Licha”.

“¡Estamos con la bruja mayor, cariño!”, sentenció “Furia” con entusiasmo. Sin embargo, Gran Hermano detectó el complot y canceló los votos. Así y todo, el participante de pelo largo quedó en placa.

¿Por qué se pelearon Isabel y “Cata” en Gran Hermano 2024?

A partir de la sanción que recibió, Isabel volvió a la carga contra “Cata” en Gran Hermano. “No seas jodida conmigo. No me tomes el pelo”, le advirtió a la santafesina este martes mientras charlaban al borde de la pileta.

La profesora de taekwondo se había quedado masticando bronca desde que la pediatra celebró la decisión de la producción y exclamó: “Que se caigan las caretas, gracias”. De hecho, pidió que las dejaran hablar a solas en el confesionario para abordar el tema.

“Cata” no quiso saber nada con esa propuesta y dejó en claro que acercarse a “Licha” no es gratis. “Te juzgo con lo que sé”, concluyó. Aunque admitió que “metió la pata” con el mensaje prohibido que trajo del exterior, Isabel le dijo: “Querés hacerme quedar como el culo”.