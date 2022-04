El viaje de egresados es un evento tradicional en los adolescentes que están cerrando una etapa de su vida: el secundario. Para la mayoría representa una experiencia divertida y única, pero para Débora Ferrari (y muchas otras personas que pasaron por lo mismo) fue una pesadilla. Luego de 7 años, la rosarina se animó a contar que fue abusada sexualmente en Bariloche y el calvario que vivió los años siguientes.

La joven de 24 años denunció el lunes 4 de abril ante la Fiscalía de Rosario, lo que ocurrió en 2015. “Ya no tengo miedo. Estoy cansada del silencio. Hoy digo basta, y repito, por mí, y por todas”, redactó desde su cuenta de Instagram.

Si bien hace cuatro años pudo contárselo a sus allegados, esta semana dio un paso mayor, tomó valor y difundió lo sucedido. En diálogo con Radio Casilda confesó que todavía sufre depresiones, pero que está acompañada por el Colectivo Feminista de Arequito y por su psiquiatra.

“Hoy tengo la fuerza y el valor para contar mi historia. Hace 7 años (Sí, 7 años) me violaron mientras estaba en mi viaje de estudios, a raíz de un coma alcohólico. (Si, también, una persona, mientras yo estaba totalmente desmayada, abusó de mí)”, así recordó el violento hecho.

Luego de 7 años, Débora pudo contar que fue violada en su viaje de egresados. Foto: Captura de pantalla

Sin entender lo que le había ocurrido, Débora contó que en ese momento normalizó lo sucedido. No obstante, las secuelas de aquella noche empezaron a salir a la luz a través de depresiones, ansiedad, ansiedad social, parálisis del sueño y una profunda angustia.

“Pesaba 40 kilos, las ganas de seguir adelante eran nulas. No solo me habían arruinado el viaje de estudios, sino la vida”, detalló. La impunidad con la que el agresor se manejó y aquella pesadilla no terminó en Bariloche, sino que continuó incluso a la vuelta.

Así describió la violencia que sufrió posteriormente al abuso: “Me cruzaban en los boliches y me amenazaban con que tenían fotos íntimas, seguidas de morbosidades como ‘no te preocupes, la tenes peladita’. Fue realmente un infierno”, aseguró.

En diálogo con el medio local, Ferrari contó que fue abusada sexualmente en su viaje de egresados por un joven oriundo de Bombal, ciudad santafecina. Su camada viajó a Bariloche junto a varios chicos de otras escuelas con quienes compartieron el colectivo y el hotel.

“Una noche salimos todos y yo tomé dos copas de champagne y me sentí perdida”, indicó. El muchacho que habría abusado de ella en ese momento se ofreció a acompañarla hasta el hotel al verla bajo los efectos del alcohol.

Una vez en el lugar, Débora detalló: “Cuando entré en la pieza me di cuenta de que no era la mía, vomité al lado del inodoro en un balde y después me desmayé en la cama. Me desperté a las 8 de la mañana en mi propia cama sin bombacha y con mis amigas al lado contándome que me llevaron ellas hasta la pieza”.

Débora Ferrari denunció ante la Justicia y en las redes sociales que fue violada en Bariloche. Foto: Redes sociales

Al día siguiente el grupo fue a visitar el Cerro Catedral, pero en la excursión la víctima se descompuso. Entre una bajada de presión e inundada de vergüenza, tuvo que ser trasladada al hospital en la base del cerro por su coordinador, donde le inyectaron Buscapina y suero.

Allí el médico le dijo que había tenido un coma alcohólico. Una de sus amigas, por su parte, le preguntó al presunto abusador lo que había ocurrido aquella noche y este le respondió que tuvieron relaciones sexuales, a pesar de que Débora estaba desmayada y no dio su consentimiento. “Las demás noches no salí, me quería volver a mi casa”, aseguró.

Al volver intentó buscar rastros de alivio, pero eso no ocurrió. “Fue un proceso largo, traté de naturalizarlo, asumí que fue una noche, y como estaba borracha traté de culparme. Con el chico nos conocimos en el viaje y me quedó su cara presente. Después me enfermé”, expresó.

Débora, la joven que fue violada en 2015 y a 7 años de lo sucedido se animó a denunciar. Foto: Redes sociales

Con el tiempo llegó la depresión, la ansiedad, tuvo que ser medicada y atendida por psicólogos, tratamientos que hasta el día de hoy la acompañan, al igual que los relatos de miles de personas que también fueron víctimas de violación. “Es un proceso largo que se necesita atravesar con mucho apoyo, por lo que invito a que me escriban otras víctimas para ayudarlas y que sepan que no están solas”, concluyó la joven de 24 años.