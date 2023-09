Elecciones 2023 en Rosario: el Registro Civil abrirá el fin de semana para facilitar la entrega de DNIs

En el contexto de las elecciones provinciales generales 2023 que se celebrarán el domingo 10 de septiembre, el Registro Civil santafesino anunció que trabajará excepcionalmente el fin de semana, en un operativo que tendrá como objetivo acelerar y facilitar la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) habilitados para ejercer el voto.

“Vamos a habilitar nuestras oficinas el día sábado de 9 a 12 y el día domingo de 9 a 16. Esto implica que el personal va a estar disponible en las oficinas para poder entregar los documentos que tenemos en stock y que no fueron entregados por el correo en el domicilio. Así que no hay excusa para no votar”, indicó Mariano Gálvez, director general del Registro Civil de Santa Fe.

El funcionario informó también que hay alrededor de 3.000 documentos esperando para ser retirados en la Ciudad de Santa Fe y la misma cantidad en Rosario, mientras que otros 2.000 documentos están en instituciones de la provincia.

¿A qué hora se pueden retirar dni en el registro civil el fin de semana?

En Rosario, los horarios dispuestos para retirar el Documento Nacional de Identidad son:

Sábado 9 de septiembre: de 9 a 12 horas

Domingo 10 de septiembre: de 9 a 16 horas.

Asimismo, se informa que mediante el siguiente link podrán consultar el estado del trámite vigente: https://mitramite.renaper.gob.ar

Elecciones 2023: ¿Puedo votar si perdí el documento?

Para emitir el voto todos los electores deben acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados. En caso de perderlo no pueden votar. No se puede votar con una constancia de DNI en trámite, porque no se considera probatoria de la identidad del elector.

Documentos aptos para votar Foto: Diego Forti

Quienes no puedan votar por haber perdido el documento deben hacer la correspondiente denuncia de pérdida del mismo para luego justificar la ausencia.

¿Qué pasa si no voto?

Las elecciones son obligatorias. En caso de ausencia, esa persona quedará en el Registro de Infractores al Deber de Votar, que se puede consultar en la página de la Cámara Nacional Electoral.

Allí también se podrá consultar cómo pagar la multa correspondiente.