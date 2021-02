Tal como ocurrió antes de que volviera el fútbol profesional en pandemia, Patricio Cucchi apareció en el radar de Rosario Central. El delantero santafesino actualmente está en Nacional de Medellín tras su paso por Independiente Santa Fe, pero no es ser tenido en cuenta por el director técnico Alexandre Guimarães.

El cuerpo técnico bogotano ya que cuenta con tres jugadores que están por encima del futbolista de 27 años oriundo en Oliveros: Jefferson Duque, Jonathan Álvez y Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel.

Por cuestiones de tiempos, la llegada de “Pato” no pudo cristalizarse en septiembre y el propio jugador confesó que fue una frustración para él como fanático de la Academia.

“Me había llamado el entrenador, me contó sus ideas, imagínense para un hincha de Central que lo llame el Kily (Cristian González), no se le puede decir que no”, expresó entonces el atacante.

Cucchi afirmó que estaba convencido de regresar a la Argentina “desde el primer momento” en que se comunicaron para analizar la operación. Sin embargo, la negociación no se cerró a tiempo y ahora vuelve a repetirse el escenario en la recta final del mercado de pases de la Liga Profesional de Fútbol.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol.