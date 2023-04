Choque fatal en Rosario: motociclista fue embestido por un camión y falleció

Un motociclista falleció este martes a primera hora debido a un choque sobre Avenida Circunvalación. Luego de una madrugada lluviosa en la región se registraron demoras de tránsito en la zona oeste de Rosario debido al siniestro vial que involucró a un camión.

La colisión ocurrió cerca de las 6 de la mañana entre Bulevar Seguí y Avenida Presidente Perón. El conductor del rodado más pequeño cayó luego del impacto con el transporte de carga y murió en el acto.

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó que la calzada quedó reducida debido al operativo en donde ocurrió el choque. De esta forma, en el arranque de la jornada se sumaron problemas entrar y salir de la ciudad en la zona oeste.

La versión preliminar sobre el siniestro vial indica que el camionero chocó a la víctima fatal sobre la autopista urbana. Al parecer, no lo vio sobre la calzada y no pudo evitar la colisión mientras iba hacia el intercambiador de la ex Avenida Godoy.

La Policía de Seguridad Vial (PSV) se hizo cargo de ordenar el paso vehicular a partir de la denuncia del siniestro vial en el kilómetro 13 de Circunvalación. Las autoridades recomendaban evitar la zona hasta que finalizara el procedimiento judicial para investigar el episodio.

¿Dónde hay cortes de tránsito en Rosario?

Además de las demoras sobre Circunvalación, la Municipalidad reportó una serie de cortes de tránsito en Rosario y reducciones de calzada por diferentes obras. La lista incluye los siguientes puntos: