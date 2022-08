Amenazaron al denunciante de Carlos Tévez: “esto no es un tema ni contra Central ni contra Tévez”

Después de haber presentado la denuncia penal contra Carlos Tévez en representación de los técnicos argentinos, el abogado Gustavo Dellepiane aseguró que fue amenazado a través de redes sociales, por teléfono y algunos dieron nombre y apellido, mientras que otros lo hicieron de manera anónima.

La palabra de Gustavo Dellepiane

En diálogo con Radio 2, el entrenador de fútbol y especialista en derecho deportivo dijo que lo que más le preocupa es “la cantidad de amenazas, insultos y barbaridades que le hicieron llegar algunos hinchas”.

“Yo jamás haría algo en contra del club que más amo en la tierra, que es Newell’s y mucho menos contra el segundo club que amo, que es el club de mis hijos, que es Rosario Central”, expresó Dellepiane haciendo referencia a su denuncia contra Tévez.

“Amo al Tévez jugador, pero no puedo permitir que se nos rían en la cara”, agregó el representante legal. Con respecto a el susto que le tocó vivir aseguró que la gente que difundió su domicilio, lo llamó y difundió fotos es “maleducada” y preocuparon a sus hijos.

Carlos Tevez recibió una denuncia penal por usurpación de títulos. El representante legal es Gustavo Dellepiane. Foto: Rosario Central

Dellepiane explicó que cumple con su trabajo y lucha por los derechos laborales de los entrenadores nacionales. “Esta pelea es porque hay técnicos que se mueren de hambre, porque no hay profesionalismo, porque los que formamos jugadores no tenemos el reconocimiento que deberíamos tener. Esta denuncia obedece a muchas de estas cuestiones”, manifestó.

Aunque hace varios años la agrupación del abogado pretende ser oposición de la actual conducción de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, no los dejan participar, ya que “no hay elecciones. Calculamos que hay unos 18 mil técnicos en todo el país. El gremio cobra el 5% de los contratos de los entrenadores, pero son 50 tipos. El resto, que no cobrarmos en blanco, no le importamos”, afirmó.

Por esa razón, “hace años que estamos tratando de que se respete a los técnicos nacionales. Sabemos de las irregularidades que se comenten en AFA, en la Rosarina y en las ligas del campo”, dijo el entrenador, quien también declaró que “esto no es un tema ni contra Central ni contra Tévez. Toda mi vida pelee por el futbol de Rosario. Se creen que lo hago porque trabajo en Newells. Es evidente que no me conocen”, agregó.

Aunque Jose Úbeda, secretario adjunto de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, pidió informes sobre dónde y cuándo Tevez hizo el curso de entrenador, nunca hubo una respuesta porque “a la AFA no le interesa esto. Es muy probable que esto me cueste no dirigir más”, concluyó Dellepiane.

Caruso Lombardi habló de la denuncia contra Tevez y apuntó contra la AFA y la Asociación de Técnicos

Ricardo Caruso Lombardi, ex entrenador de Belgrano hizo referencia a la denuncia penal que recibió Tevez por usurpación de título. Además, generó una gran polémica por sus dichos sobre la AFA y la Asociación de Técnicos.

“No sé si tiene el título de técnico pero desde la Asociación de Técnicos son muy mentirosos. Acá no es el problema Tevez, esto es culpa de la AFA y el gremio de técnicos. Que no te extrañe que en estos días anuncien que no hay descensos”, aseguró Lombardi en diálogo con De boca en boca, Radio 2.

Ricardo Caruso Lombardi.

Además, manifestó que si alguien quiere ser técnico la AFA “te deja así nomás”, porque “hay mucha impunidad y en Argentina si no destapas estas cosas, no vamos a mejorar en nada”, agregó. Pero eso no fue todo, el ex entrenador declaró que si un técnico habla, “no dirige más” y si un dirigente habla, “pasa lo mismo, lo bajan y se pierde el viaje a Qatar”, dijo irónicamente.

Por otro lado, Lombardi contó que este año lo “bajaron” de siete equipos por estar a favor de los técnicos”. Esa es la razón por la que el exfutbolista pretende que cada técnico tenga su obra social, su contrato. “Hace cuatro años estoy denunciando a la Asociación y queremos votar en las elecciones para que sean limpias. Hace 38 años no se vota así”, atestiguó.

En último lugar, Lombardi enunció que “mientras Tapia estaba en España tomando sol con los jugadores” la semana pasada, desde la AFA “me levantaron un juicio por calumnia e injurias”. “El poder permite hacer todo”, concluyó.