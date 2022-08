Técnicos argentinos presentaron una denuncia penal contra Carlos Tevez por usurpación de títulos

Este miércoles, la Fiscalía Regional II informó que un grupo de directores técnicos del país presentó una denuncia penal en contra de Carlos Tevez. La acusación es por “usurpación de títulos”, haciendo referencia a su actividad como DT en el equipo de Central.

Los detalles de la denuncia penal contra Carlos Tevez

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicaron que Gustavo Dellepiane fue el encargado de hacer la denuncia en representación de los directores técnicos del país. En diálogo con La Capital, Dellepiane expresó: “pedimos que el fiscal investigue si existió la comisión del delito porque no nos interesa que Tevez vaya preso, el planteo es que no sigan violando la ley y escupiendo en la cara”.

Carlos Tevez asumió como director técnico de Rosario Central en junio de 2022. Foto: @rosariocentral

Además, el representante manifestó que hay ciertas responsabilidades compartidas de los organismos “que deberían controlar y no lo hacen, como La Asociación del Fútbol Argentino (AFA),la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa), que aún no respondió la carta documento que enviamos, y tampoco Central, que es donde aceptaron que dirija el equipo”, señaló.

Carlos Tevez, ¿finalizó el curso oficial como DT?

En la presentación judicial, Dellepiane apuntó contra el ex jugador de Boca diciendo que cometió delitos que están establecidos en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal argentino, los cuales hacen referencia a la usurpación de títulos.

“Que empiecen a respetar la ley, hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene ni para comer, obra social ni jubilación”, atestiguó el encargado de la denuncia. Además, el abogado contó que a otros entrenadores les parecía “raro” que Tevez figure en el banco de suplentes canalla, ya que el ex jugador de la Selección Argentina comenzó el curso oficial de DT, pero “aún no lo finalizó”.

Carlos Tevez fue a ver el partido de reserva de Rosario Central. Foto: @rosariocentral

“Entendíamos que estaba haciendo el curso, pero lo inició en 2021, con lo cual se tendría que recibir al menos en 2023 porque el curso tiene tres años de duración en la actualidad. Por eso insistimos: que no dirijan DT no recibidos”, manifestó el representante legal.

Por último, Dellepiane resaltó la admiración que tienen por Tevez como jugador de fútbol y defensor de la camiseta nacional, “pero sabemos muy bien que no tiene el título. Sin embargo, por cuestiones económicas y afectivas, AFA revalida la supuesta habilitación, pero sabemos que eso es ilegal porque a ese trámite le van a faltar las legalizaciones de los Ministerios, lo cual es difícil de embaucar”, concluyó.

Damián Cimino, el fiscal encargado del caso deberá evaluar los datos que se presentaron en la denuncia, como así también la información previa sobre las actividades de Tevez como profesional. El próximo jueves o viernes van a haber novedades concretas sobre posibles medidas de investigación.