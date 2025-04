Pocos días después de revelar el duro diagnóstico de salud de su hijo menor, Amalia Granata reapareció en los medios y dio detalles de la relación con Uma, la hija que tuvo con Cristian ‘el Ogro’ Fabbiani.

Durante una entrevista con Puro Show, la diputada por Santa Fe se refirió a los vínculos entre padres e hijos adolescentes y reconoció los difíciles momentos que vivió con su hija mayor. Incluso, es recordado el descargo público que hizo Uma contra sus padres cuando cumplió 15 años.

Amalia Granata y su hija Uma. (Foto: Instagram Amalia Granata)

“A mi Uma me recrimina una pelea que tuve con el padre que ella la vio cuando era más grande en la tele y me dijo que no le había gustado para nada. Me lo recriminó, si”.

En un tono reflexivo, la legisladora se confesó: “Por eso te digo, desde la experiencia y no desde la soberbia. Para mi como madre fue horrible y tiene razón". “Por eso te digo. Lo comento desde la experiencia y no desde una persona soberbia o superada. Como alguien que lo vivió y que su hija le reclamó ese dolor de haber visto a sus padres expuestos peleándose en la tele”, agregó.

El Ogro Fabbiani con Uma Granata y sus hijos Ámbar y Santino. (Foto: Instagram @fabbianiok)

Amalia Granata apuntó contra Luciana Salazar y Wanda Nara

En la misma nota, Amalia Granata cuestionó a famosas como Wanda Nara y Luciana Salazar por exponer públicamente las internas familiares y dejar a sus hijos en el medio de escándalos mediáticos.

“La exposición que hacen tanto Luciana como Wanda o toda esa gente que expone sus miserias en la tele o en las redes a los únicos que perjudican o los únicos que se los van a reclamar el día de mañana son los chicos", aseguró.

Luego, se refirió a su propia experiencia: "Si vos como adulto decidiste traer un hijo al mundo te tenés que hacer cargo. Yo en su momento decidí hacer silencio y seguir en la justicia, y laburé como una loca para darle a Uma el nivel de vida que tuvo siempre, pero bueno, tenés que laburar y acudir a un buen profesional para que te ayude a no volcar ese odio en las redes".

Por último, disparó una frase letal contra las rubias: “Se ve que a ellas les cuesta separar a los hijos, a mi nunca me costó”.