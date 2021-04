Agentes de la Municipalidad de Rosario serán sancionados por generar ruidos molestos mientras trabajaban en Pichincha. A partir de la viralización de un video, las autoridades confirmaron este miércoles que había personal de control escuchando música en un auto oficial, algo que llamó la atención de los vecinos.

La grabación de apenas 20 segundos desde un edificio ubicado sobre Jujuy y Santiago fue publicada a la medianoche en Twitter. En el clip se escucha claramente una parte de “Sultans of swing”, un clásico de la banda británica Dire Straits, pero no se trataba de ninguna reunión o fiesta clandestina sino de los propios encargados de controlar ruidos molestos o faltas similares.

“En nombre de la Municipalidad, me disculpo por este accionar que no responde a la conducta que deben mantener los agentes”, respondió la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria reveló que no se trataba de un montaje, sino de empleados que estaban disfrutando de un tema de rock a todo volumen mientras estaban en servicio en la calle.

La representante del Ejecutivo local precisó que el personal filmado ya fue identificado y anticipó que “tomarán las medidas correspondientes” por el caso. Frente a una situación inusitada, agradeció el aporte de quien publicó las imágenes que generaron múltiples críticas online.