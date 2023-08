A sacar la calculadora: comerciantes rosarinos comenzaron a exhibir sus precios en dólares

Tras el batacazo de Javier Milei en las PASO nacionales del pasado domingo y la posterior devaluación del peso, algunos negocios rosarinos decidieron hacer una modificación en la forma de poner precios y, un poco en broma, un poco en serio, mostraron directamente valores en la divisa norteamericana para sus productos.

Así, en una pizarra de una cafetería de Urquiza y Cafferata, se exhibió el precio dolarizado de un café con leche. Si el cliente desea agregar 2 medialunas, el precio sube unos centavos de dólar. Debido a que existen varios tipos de cotización del dólar, desde el negocio se dieron inclusive a la tarea de aclarar que se toma el valor del “dólar billete”.

Los comercios comenzaron a ofrecer productos en dólares Foto: Rosario 3

Una situación similar se registró en barrio República de la Sexta. Allí, una famosa cadena de carnicerías ubicada en la esquina de Cerrito y Buenos Aires decidió mostrar el precio de un corte cárnico expresado en la moneda norteamericana.

De esta manera, los clientes que quieran adquirir tapa de asado en el comercio deberán pagar 10 dólares el kilo, lo que hoy equivale a $3.500.

Un kiosco “dolarizó” sus precios a modo de protesta

En junio, un kiosco ubicado en el centro de Rosario se hizo viral por ofertar sus productos utilizando la divisa norteamericana, en vez del peso argentino, causando revuelo entre los rosarinos. Con su “oferta dolarizada” el dueño del negocio ironizó sobre la situación económica del país para dar un “triste” mensaje sobre la suba constante de precios.

“Si no tomamos un poco con humor todo lo que está pasando, no podemos seguir. Se me ocurrió que no es lo mismo poner quinientos pesos o un dólar, ¿Quién no tiene un dólar en el bolsillo?”, comentó irónicamente Pablo, el dueño del kiosco ubicado en Santa Fe al 1400, a Versión Rosario.